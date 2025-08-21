В июле в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов поступило почти 76 миллионов

В июле 2025 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 75,7 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Из этих средств 42,8 млн. грн. банки получили от погашения кредитов. Также 21,4 млн грн поступило в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. Еще 8,3 млн грн составили поступления от реализации активов, 2,1 млн грн — от аренды имущества и 1,2 млн грн — из других источников.

Лидерами по сумме поступлений в июле 2025 года стали:

МР Банк — 16,9 млн грн

Укрстройинвестбанк — 14,0 млн грн

Проминвестбанк — 11,3 млн грн

Айбокс Банк — 10,9 млн грн

Всего с начала 2025 года в ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки поступило 2 329,3 млн грн.

В ФГВФЛ напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».