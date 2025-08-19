Встреча Зеленский-Трамп: входим в долгий этап переговоров без перемирия

Встреча президентов США и Украины прошла под аккомпанемент сверхмощной критики американскими СМИ на Аляске. Собственно, этот фон стал едва ли не главной причиной того, что Трамп решил немного притормозить с блицкригом.

1. Похоже, самый плохой сценарий, при котором, в случае нашего отказа отдавать Донбасс, нам могли бы прекратить продажу оружия, отброшен (как минимум, отложен на более длительный период). Вообще, главное достижение этой встречи — это вырисовывание определенных контуров будущего соглашения о безопасности.

2. Россиянам точно не удалось добиться главного: они не смогли сорвать переговоры руками украинцев. И здесь, между прочим, главная заслуга американской прессы, выступившей единым фронтом (от демократических до протрамповских СМИ) против всего произошедшего на Аляске. Нам не нужно преувеличивать роль украинского вопроса во внутренней политике США, но это было явно холодным душем для Трампа.

3. Встреча Зеленский-путин все еще находится под вопросом, несмотря на заявление Трампа. От россии у нас пока только заявление Ушакова, что уровень встреч Украина-россия может быть поднят. Для путина встреча с Зеленским будет означать, что один из главных «козырей», который он вытаскивал, как факир из рукава в нужный момент, а именно тезис о нелегитимности Зеленского, будет обнулен.

4. Стратегия путина будет, похоже, та же, что и раньше — льстить Трампу тянуть время. На Аляске он выиграл самое главное: возможность вести переговоры без прекращения огня. Однако играть в эту игру бесконечно невозможно, но и играть в нее еще определенный период времени он сможет без проблем. Это главное негативное последствие Аляски, которое было «подтверждено» встречей в Вашигтоне.

5. На этом фоне, пожалуй, стоит обратить внимание на то, что начальная стратегия Трампа по проведению блицкрига становится все менее актуальной. Выглядит так, что он на время может согласиться на замедление темпов. Мы часто ошибочно думаем, что он мыслит категорией Нобелевской премии. Премия - это вишенка на торте для удовлетворения собственного эго. Выборы намного важнее нобелевки (а выборы начнутся в октябре-2025 и закончатся только в ноябре 2026 года).

6. Пока не до конца понято заявление Рубио о том, что гарантами безопасности могут быть страны с других континентов. Она может быть интересна исключительно в том случае, если ее трактовать в том плане, что к гарантиям безопасности привлекается Китай (напомню, что россияне об этом заявили после Аляски). Если это так, то вопрос нашей войны может стать частью переговоров США-Китай, а американцы, де-факто соглашаются на то, что россия может стать неким «посредником» в определенных аспектах отношений Вашингтона и Пекина (прежде всего это касается северного морского пути и освоения Арктики).

7. Возвращаясь к возможной встрече Зеленский-путин следует отметить, что она имеет очень маленькие шансы на результат, поскольку именно на ней будут обсуждаться территории. Без внешнего давления этот вопрос не разрешим в двустороннем порядке. Эта встреча важна, потому что Украина, похоже, может определить идею разграничения по линии фронта, а вопрос мира в глазах всего мира будет зависеть от путина лично. В то же время пока все выглядит так, что даже если эта встреча состоится, она вообще не будет предусматривать мир, как минимум, в краткосрочной перспективе.

8. Я остаюсь по-прежнему придерживаюсь мнения, что наиболее вероятный сценарий — это мирные соглашения, которые появятся в контексте переговоров Вашингтон — Пекин, а они могут появиться не раньше конца этого года (более реалистичный сценарий — весна-зима 2026).