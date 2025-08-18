Кабмин изменил условия выплаты базовой социальной помощи

Кабинет министров изменил порядок реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 августа 2025 г. № 986.

Что изменилось

Теперь выплаты пособия на детей в многодетных семьях будут производиться «при технической возможности». Также помощь, предназначенная на семью, может распределяться равными частями на каждого совершеннолетнего члена семьи по их желанию.

Базовая социальная помощь распространяется на детей до 18 лет и совершеннолетних детей, обучающихся по дневной или дуальной форме образования, до 23 лет. Одинокий человек также считается семьей.

Назначение базовой помощи будет происходить в автоматическом режиме через Единую информационную систему социальной сферы и мобильное приложение «Дия». При отсутствии данных в государственных системах возможно назначение по бумажным заявлениям.

При расчете размера помощи будут проверяться сведения из 13 государственных реестров, включая ГТС, Государственный реестр актов гражданского состояния, налоговую и имущественную базы, а также базу внутренне перемещенных лиц и образовательные реестры.

Подтверждение согласия на размер пособия от всех совершеннолетних членов семьи осуществляется электронной подписью в «Дии». Срок между подачей заявления о намерении и заявления о назначении не может превышать 10 дней.

В обновленных приложениях уточнены правила банковских счетов, операций с валютой и выплаты помощи равными частями через «Дию».

Эксперимент правительства

Кабинет Министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета пособия будет составлять 4500 гривен.

Проект предусматривает два этапа:

с 1 июля 2025 года — базовую социальную помощь начнут получать граждане, уже имеющие одну из следующих госпомощ:

малообеспеченные семьи,

одинокие матери,

многодетные семьи,

дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся.

с 1 октября 2025 года круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.