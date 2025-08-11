6 сценариев окончания войны: что они означают для экономики и демографии

Завершение войны — это развернутый спектр вариантов, где между двумя крайними маловероятными лежит ряд промежуточных, среди которых есть достаточно вероятные, — и нужно понимать их преимущества, недостатки и пределы приемлемости. Точно так же и временное прекращение войны — перемирие — может быть зафиксировано в различных вариантах. О различных сценариях завершения войны пишут преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар и основатель группы компаний Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board Андрей Длигач.

Форсайт предполагает, что для формирования сценарного пространства изучаются тренды из разных сегментов, среди которых затем выбираются 2−3 самых главных вариативных фактора — так называемые растяжки, которые очерчивают сценарное пространство. Ниже описаны две определенные в ходе форсайта растяжки.

Ключевые растяжки сценарного пространства:

Сила права или право силы в мировой политике: основана ли мировая политика на альянсах, принципах и правилах, а демократический мир действует совместно, поддерживая международные институты и право, — или в мировой политике господствует право великих держав выдвигать претензии на «зоны исключительных интересов» и ограничивать суверенитет меньших государств, то есть их право проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, при этом глобальные институты слабы, а крупные игроки действуют прагматично и заключают ситуативные союзы. (В реальности присутствуют оба противоположных варианта, но ключевую роль в сценариях играет то, какой из них доминирует.)

От того, какой из двух сценариев будет доминировать, зависит ряд других важнейших глобальных трендов, таких как эскалация или деэскалация конфликтов в глобальном измерении, наличие или отсутствие союзов безопасности и новых международных институтов сдерживания угроз, либерализация или реимпериализация, глобальные торговые войны, открытие новых театров военных действий и т. д.

Суверенитет Украины: неограниченный / принудительно ограниченный / утраченный — то есть наличие, частичное или полное отсутствие способности проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, направленную на реализацию национальных интересов и прав своих граждан. (В реальности неограниченного суверенитета не бывает, поэтому под неограниченным суверенитетом подразумевается отсутствие внешних принудительных ограничений).

От этого зависит ряд других важнейших локальных украинских трендов, таких как эмиграция украинцев и иммиграция в Украину, поляризация или консолидация общества, демократизация или авторитаризация политической власти и т. д.

Итак, сценарное пространство выглядит следующим образом. В таблице указаны уровень желательности, уровень вероятности, уровень устойчивости (долгосрочный, среднесрочный, неустойчивый, то есть как долго сценарий может продержаться). Из таблицы также понятно, под влиянием каких факторов сценарии могут переходить один в другой.

Сценарий «Победа и устойчивый мир»

Ключевые растяжки:

Сила права в международной политике

Неограниченный суверенитет Украины

Этот сценарий описывает желаемое для украинцев будущее, когда агрессор наказан, нормальная жизнь в Украине восстановлена, разворачиваются процессы европейской интеграции и экономического восстановления.

Ключевые характеристики сценария:

Качественное политическое лидерство Запада при сохранении или уменьшении нынешнего уровня поддержки рф Китаем.

Технологическое преимущество Украины на поле боя и в управлении.

Европейские гарантии безопасности и важная роль Украины в безопасности и стабильном развитии Европы и восстановлении ценностной сущности Евросоюза.

Глубокие политические преобразования в рф, делающие невозможной следующую войну.

ВОТ: деоккупация, форсированная репатриация, население ОТТ включено в образовательное, правовое, культурное, информационное пространство, полное восстановление суверенитета, переходный правовой режим на деоккупированных территориях.

Крым: деоккупированный, крымскотатарская национально-территориальная автономия, центр культуры и туризма, беспрепятственное судоходство в Черном море.

Экономика. ВВП растет темпами 5−7% в год (реальный ВВП) с привлечением более $10 млрд ежегодно в виде прямых иностранных инвестиций. Основные драйверы развития: технологии, ОПК, возобновляемая энергетика, IT и цифровизация традиционных отраслей, агро- и фудекспорт, индустрия гостеприимства. Евроинтеграция открывает доступ к рынкам ЕС, снижение нетарифных барьеров, активизация малого и среднего бизнеса.

Человеческий капитал и демография. Возвращение 1,5−2 млн украинцев из-за границы. Прирост населения благодаря росту рождаемости и положительному миграционному сальдо. Рождаемость стабилизируется на уровне 1.4 детей на одну женщину к 2035 году. Улучшается состояние ментального здоровья. Оптимизм, драйв, самомотивация стают предпосылкой экономического роста.

Сценарий «Гнилое соглашение»

Ключевые растяжки:

Сила права в международной политике

Принудительно ограничен суверенитет Украины

Этот сценарий описывает будущее, в котором частичные уступки агрессору увеличивают вероятность сползания мира в глобальную войну, но в целом Украина сохраняет свою субъектность и способность предотвратить последующую агрессию.

Приблизительным аналогом может служить Финляндия после Зимней войны 1939−1940.

«Гнилое соглашение» означает стратегическую международную договоренность, которая позволяет сохранить формальную государственность Украины, но ограничивает ее суверенитет извне. Соглашение может быть представлено в нескольких различных версиях, каждая из которых имеет разные последствия.

«Жесткая» гнилая сделка: Навязана капитуляция. Формальный мирный договор, навязанный США, признает линию фронта новой государственной границей и принимает требования России относительно отказа от НАТО и возвращения российских политических, культурных, религиозных и медийных организаций в Украину. — Такой путь будет расценен как предательство гражданским обществом, военными, ветеранами и патриотическими силами и, возможно, спровоцирует антиправительственные протесты, призывы к импичменту или досрочным выборам.

Вероятно потенциальное усиление влияния политической оппозиции, подпитываемой национал-популистскими или милитаристскими настроениями, против прозападных умеренных сил. Долгосрочная заморозка вступления в ЕС и эрозия общественного доверия к Западу и международным институтам. Возможно международное влияние, такое как крах доверия к ЕС/НАТО в Восточной Европе, тогда как россия будет смелее для предстоящей агрессии в этом регионе.

«Мягкая» гнилая сделка: Замороженный конфликт. Неофициальная «договоренность о прекращении огня», то есть де-факто линия контроля сохраняется без официального признания. Украина обещает не пытаться отвоевать территории по военному пути, но держит суверенитет, а западные игроки переключают внимание на другие зоны международных конфликтов. — Напряженная политическая стабильность под лозунгами типа «стратегического терпения» или «перерыва для перевооружения».

Вызывает глубокое возмущение, особенно среди беженцев, ветеранов и живущих на прифронтовых территориях. Усталость от реформ растет, а евроскептицизм развивается медленно. Возможность внешнего финансирования для восстановления восстановления на неоккупированных территориях. Управляемое гнилое соглашение: Децентрализованный мир. Поэтапный план интеграции для некрымской части ТОТ, то есть восточной и южной Украины, вместе с гарантиями безопасности и международным мониторингом. Крым остается «временно нерешенным». Нет четкого пути в НАТО, но укрепляются двусторонние связи. — Хрупкая, но функциональная стабильность.

Большинство общества примет соглашение, если оно будет включать в себя надежные планы экономического восстановления, реконструкции и социальной реинтеграции. Ветераны и ВПЛ частично удовлетворены, если будут созданы механизмы переходного правосудия. Есть опасность роста правых, но она ограничена социальной солидарностью и механизмами раскрытия правды. Процессы европейской интеграции и инвестирования продолжаются. Нижеследующее описание касается преимущественно среднего «мягкого» варианта, но с определенными оговорками описывает все варианты этого сценария.

Ключевые характеристики сценария: Давление международных партнеров (прежде всего США) заставляет Украину отчасти признать требования россии.

Нехватка собственной возможности не оставляет Украине возможности сопротивления. Новый международный порядок маргинализирует положения международного права по невмешательству во внутренние дела и ведению агрессивных войн — то есть фактически признает право сильных на агрессию. Слабая демократия под внешним влиянием. Заторможена евроинтеграция, распространение евроскептицизма. Высокие расходы на Силы обороны (несравнимы с собственными экономическими возможностями Украины). Элементы авторитаризма; сила закона, а не права, высокая централизация власти.

Ресентимент конвертируется в тотальный антиамериканизм и распространение антизападных настроений, которые могут быть использованы (спровоцированы, профинансированы) россией и Китаем. Вероятное распространение языкового, религиозного, культурного и социального разделения (воевал/не воевал, уезжал/оставался и т. д. ), инструментализованного россией. Вера в светлое будущее отчасти сохраняется, но общественная тревожность, депрессивное состояние сохраняются на высоком уровне.

ВОТ: линия разграничения определена путем компромисса, сохранение статус-кво, оккупация продолжается, изоляция, потеря надежд на возвращение населения ТОТ к украинской идентичности и правовой системе.

Крым: остается в оккупации, люди переходят полностью в российские реалии, судоходство в Черном море фактически происходит, но остается рискованным.

Экономика. Реальный ВВП растет на 1−3% в год, инвестиции преимущественно краткосрочны и осторожны. Самая большая статья расходов — социальная защита (в том числе через политический популизм), фактически «съедающая» рост ВВП. Высокая зависимость от импорта, хрупкая стабильность валюты. Преобладает сырьевой экспорт, low-tech сектор, тенизация экономики значительно растет. Падает инновационная способность. Инвестиционный климат не способствует привлечению прямых иностранных инвестиций.

Человеческий капитал и демография. Продолжается депопуляция (минус 0.5 млн. ежегодно). Миграция: частичная утрата субъектности в миграционной политике. 1 млн молодежи покидают Украину до 2030 года. Ветераны дезориентированы, возвращаются в слабо адаптированную систему, уезжают в свои семьи за границу. Рождаемость сокращается до 0,7 детей на одну женщину. Возрастает неопределенность, молодежь откладывает или отказывается от рождения детей.

Сценарий «Повтор 1917−1921»

Ключевые растяжки:

Сила права в международной политике

Утраченный суверенитет Украины

Этот сценарий описывает самый плохой для украинцев вариант развития событий, когда Украина приносится в жертву восстановлению мирового порядка, как в 1917—1921, но на самом деле это становится очередным шагом к развертыванию мировой войны.

Ключевые характеристики сценария:

Давление международных партнеров и отсутствие международной помощи приводят к признанию требований россии.

Военное и политическое поражение Украины, признанное международными партнерами как приемлемый путь завершения войны.

Утрата суверенитета, установление марионеточного правительства, управляемого из Москвы.

Формирование правительств в экзили, партизанское движение, подполье.

Репрессии по отношению к украинским активистам.

Дестабилизация в странах Европы в результате украинских протестов, украинский терроризм как возмездие за измену.

Рост угрозы странам бывшего СССР.

Раскол общества.

ВОТ: дальнейшая оккупация, тотальная русификация и уничтожение идентичности.

Крым: окончательно становится частью российской империи, судоходство в Черном море под контролем россии.

Экономика. ВВП падает на 40−50% в течение первых двух лет. Существенна девальвация гривны, гиперинфляция, крушение финансовой и банковской системы. Существенное ухудшение экономической ситуации: фабрики демонтируются, ресурсы вывозятся. Инфраструктура в упадке. Российские элиты поглощают привлекательные активы. Теневое обращение и бартер снова становятся нормой. Человеческий капитал и демография. Эмиграция до 5−7 млн. за 3 года. Обезлюденные заброшенные земли, массовое переселение из России. Снижение средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин до 60 лет. Рождаемость катастрофически падает ниже 0.5 из-за утраты перспективы и страха за будущее.

Сценарий «Победа пчел над медведем»

Ключевые растяжки:

Право силы в международной политике

Неограниченный суверенитет Украины

Этот сценарий описывает развитие событий, в котором растут мировые угрозы, но Украине удается использовать собственные возможности и партнерства вместе со слабыми сторонами россии. Очень приблизительным аналогом для этого сценария может служить Израиль.

Ключевые характеристики сценария:

Благодаря инновационности, сплоченности и поддержке партнеров, Украине удалось защитить суверенитет.

В мире без правил Украина становится критически важным фактором безопасности для Европы, а Европа надежным тылом Украины в рамках Европейского союза безопасности Западная цивилизация теряет единство, разрыв между США и ЕС.

Прямая угроза со стороны россии заставляет Европу консолидироваться в сфере безопасности.

Угроза мировой войны сохраняется в Европе под угрозой зона Балтийского моря. Возможно как демократическое, так и автократическое развитие событий в Украине. Украина создает новые смыслы для мира, усиливает свои позиции в странах Глобального Юга.

ВОТ: временная «серая зона», возможная частичная или существенная деоккупация военным путем, «покорение» населения ВТО, «навязывание» политики Украины, переходный правовой режим.

Крым: в перспективе деоккупирован, однако есть угроза сохранению идентичности коренных народов, судоходство восстановлено, но остается под угрозой.

Экономика. Инвестиции в объеме 3−5 млрд долларов в год преимущественно в инфраструктуру, оборонную промышленность и венчурные отрасли. Высокотехнологичные ниши — основа роста. Украинские команды — глобальные фриланс-ячейки. До 10% ВВП от оборонно-технологического экспорта. ВВП растет нестабильно — в среднем 5%, но в широком диапазоне с пиками до 10%.

Человеческий капитал и демография. Молодежь мобильна: часть работает в ЕС, часть возвращается. Рождаемость: стабилизируется на уровне 1.1−1.3. Частично компенсируется иммиграцией. Миграционная мобильность снижает рождаемость в городах. Возвращение к стилю жизни, когда несколько поколений жили вместе и помогали друг другу: дети содержат родителей (пенсий нет или очень малы), бабушки и дедушки ухаживают за внуками, пока родители работают. Существует угроза милитарного популизма, культа победителя. Будет усиливаться параллельное развитие прогрессивных и архаических институтов, элитаризация образования. Возможен подрыв общественной мобильности.

Сценарий «Неустойчивое равновесие»

Ключевые растяжки:

Право силы в международной политике

Принудительно ограничен суверенитет Украины

Этот сценарий описывает неустойчивую ситуацию, которая может измениться в ту или иную сторону в зависимости от развития мировых событий. Примерным аналогом может служить раннемодерное казачье государство.

Ключевые характеристики сценария:

Украина вынуждена признать требованияроссии, в том числе отказаться от ВОТ, членства в НАТО и т. п. , а также ограничить вооруженные силы и иностранную помощь, вернуть в политическое, культурное и информационное пространство российские организации.

, а также ограничить вооруженные силы и иностранную помощь, вернуть в политическое, культурное и информационное пространство российские организации. В то же время Украине удалось сохранить ограниченный суверенитет. Вероятно авторитарное правление (хунта), подкормка рессентимента украинцев.

Международные партнеры изменили фокус с помощью Украины на другие проблемы (фактически остается только гуманитарная помощь).

Распространение авторитаризма в мире, рост угроз демократиям, распространение пренебрежения личными свободами.

ВОТ: линия разграничения определена на основе линии боевого столкновения, значительное увеличение объемов ВОТ, дальнейшая (ползучая) колонизация Украины.

Крым: русский, колонизированный; провластные лидеры для коренных народов, судоходство в Черном море под фактическим контролем рф.

Экономика. Экономика дезинтегрирована. Центр — тенизация, на местах — бартер. Экономика стагнирует, ВВП падает. Технологическая деградация. Коррупция глубокая, инвестиций нет, инфраструктура не модернизируется и фактически не ремонтируется (теряет трудоспособность).

Человеческий капитал и демография. Самые активные уезжают: эмиграционная волна наиболее субъектных граждан, ветеранов, волонтеров. Продолжение депопуляции. Рождаемость: падает до 0.7. Молодежь не создает семьи, откладывает рождение из-за страха и неопределенности. Старение нации: к 2030 году доля людей 65+ превышает 35%.

Сценарий «Глобальный ДНР»

Ключевые растяжки:

Право силы в международной политике

Утраченный суверенитет Украины

Этот сценарий описывает будущее, в котором Украина потерпела поражение, но надежда на возрождение не потеряна. Очень приблизительным аналогом могут служить страны Балтии после Второй мировой войны.

Ключевые характеристики сценария:

Суверенитет потерян, но это не признано международным сообществом. Украина де-факто становится частью россии.

Демографическая катастрофа, разрушение экономики, общественная травма.

Правительство в изгнании, партизанские движения.

Сохранение национальной культуры в диаспоре.

Украинцы массово в частных военных компаниях по всему миру.

ТОТ: сплошная оккупация Украины, российская тоталитарная политика, колонизация, поглощение, милитаризация. Крым: территория россии, военная база, исчезновение коренных народов (идентичности), судоходство в Черном море под контролем россии.

Экономика. Украина — «экономическая черная дыра»: экономика фактически прекращает существование как национальная система. 80−90% ВВП — теневая или военно-уголовная (до момента ее интеграции в экономику оккупанта). Человеческий капитал и демография.

Демографическая катастрофа. Полная депопуляция — минус 10−15 млн человек за десятилетие. Рождаемость: менее 0.5 детей в женщину — рожать опасно, морально и материально не оправдано.