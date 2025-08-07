За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1060310 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 августа: 1040 российских оккупантов, 4 танка и 163 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1060310 (+1040) человек
- танков — 11076 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23095 (+4) ед
- артиллерийских систем — 31180 (+47) ед
- РСЗО — 1456 (+1) ед
- средства ПВО — 1203 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 49930 (+163)
- крылатые ракеты — 3555 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 57605 (+130)
- специальная техника — 3936 (+0)
Источник: Минфин
