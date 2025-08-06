Украинцы получают фейковые SMS якобы от Укрпочты: как не стать жертвой фишинга

Украинцы начали получать мошеннические SMS-сообщения, якобы поступающие от Укрпочты. В этих сообщениях содержится просьба «подтвердить адрес доставки», однако на самом деле это фишинг. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Ссылка в таких SMS ведет на мошеннический сайт, созданный для похищения ваших персональных данных и банковских реквизитов.

Будьте внимательны, если вы получили подобное сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке и не вводите свои данные.

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Проверяйте статус посылки на официальном сайте Укрпочты или позвоните по телефону на горячую линию. Единственный официальный сайт — ukrposhta.ua

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«Название „Почта Украины“ в сообщениях из „незнакомых“ номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве», — говорится в сообщении.