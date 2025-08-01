Главное за неделю: новые прогнозы НБУ, клиенты Фридом Финанс получат деньги

После месяцев напряженности в отношениях президент США Дональд Трамп и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 июля, достигли договоренностей по заключению торгового соглашения.

Клиенты Фридом Финанс с 4 августа смогут подать заявки на возврат активов

С понедельника, 4 августа, клиенты ООО «Фридом Финанс Украина» могут начать обращаться в депозитарные учреждения или к временному управляющему компании (в зависимости от типа активов) для возврата активов. Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

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