Главное за неделю: новые прогнозы НБУ, клиенты Фридом Финанс получат деньги

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 августа 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: новые прогнозы НБУ, клиенты Фридом Финанс получат деньги

НБУ прогнозирует заметное снижение инфляции до конца года

Национальный банк Украины ожидает значительного замедления инфляции до конца текущего года. Локальный инфляционный пик, как и прогнозировалось, был пройден в мае (15,9%), а в июне инфляция ощутимо замедлилась до 14,3%. Хотя в июле возможен незначительный рост из-за влияния погодных условий на цены продуктов питания.

Госдолг Украины в июне вырос почти на $4 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июня достигла $184,84 миллиарда, увеличившись за месяц на $3,88 миллиарда.

Торговые войны: США и ЕС договорились о соглашении

После месяцев напряженности в отношениях президент США Дональд Трамп и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 июля, достигли договоренностей по заключению торгового соглашения.

Клиенты Фридом Финанс с 4 августа смогут подать заявки на возврат активов

С понедельника, 4 августа, клиенты ООО «Фридом Финанс Украина» могут начать обращаться в депозитарные учреждения или к временному управляющему компании (в зависимости от типа активов) для возврата активов. Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

Восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году — Нацбанк

Национальный банк прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, — реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году. Дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает медленное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2−3% в 2026—2027 годах.

Приватбанк выиграл многомиллиардный судебный процесс против Коломойского и Боголюбова в Англии

Государственный Приватбанк одержал победу в многомиллиардном судебном процессе против Коломойского и Боголюбова в английском суде. Об этом сообщает пресс-служба банка.

МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики на 2025−2026 годы

Международный валютный фонд улучшил прогнозы роста мировой экономики на 2025 и 2026 годы. Причина — менее жесткие, чем ожидалось, торговые барьеры США, слабый доллар и неожиданная устойчивость Китая. Мировой рост: прогноз роста глобального ВВП в 2025 году повышен до 3,0% (+0,2 п.п. к апрелю), на 2026 год — 3,1% (+0,1 п.п.).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами