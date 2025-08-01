Главное за неделю: новые прогнозы НБУ, клиенты Фридом Финанс получат деньги
Национальный банк Украины ожидает значительного замедления инфляции до конца текущего года. Локальный инфляционный пик, как и прогнозировалось, был пройден в мае (15,9%), а в июне инфляция ощутимо замедлилась до 14,3%. Хотя в июле возможен незначительный рост из-за влияния погодных условий на цены продуктов питания.
Госдолг Украины в июне вырос почти на $4 миллиарда
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июня достигла $184,84 миллиарда, увеличившись за месяц на $3,88 миллиарда.
Торговые войны: США и ЕС договорились о соглашении
После месяцев напряженности в отношениях президент США Дональд Трамп и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 июля, достигли договоренностей по заключению торгового соглашения.
Клиенты Фридом Финанс с 4 августа смогут подать заявки на возврат активов
С понедельника, 4 августа, клиенты ООО «Фридом Финанс Украина» могут начать обращаться в депозитарные учреждения или к временному управляющему компании (в зависимости от типа активов) для возврата активов. Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.
Восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году — Нацбанк
Национальный банк прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, — реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году. Дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает медленное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2−3% в 2026—2027 годах.
Приватбанк выиграл многомиллиардный судебный процесс против Коломойского и Боголюбова в Англии
Государственный Приватбанк одержал победу в многомиллиардном судебном процессе против Коломойского и Боголюбова в английском суде. Об этом сообщает пресс-служба банка.
МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики на 2025−2026 годы
Международный валютный фонд улучшил прогнозы роста мировой экономики на 2025 и 2026 годы. Причина — менее жесткие, чем ожидалось, торговые барьеры США, слабый доллар и неожиданная устойчивость Китая. Мировой рост: прогноз роста глобального ВВП в 2025 году повышен до 3,0% (+0,2 п.п. к апрелю), на 2026 год — 3,1% (+0,1 п.п.).
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