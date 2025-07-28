Госдолг Украины в июне вырос почти на $4 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июня составила $184,84 миллиарда, увеличившись за месяц на $3,88 миллиарда. Об этом сообщает Министерство финансов Украины .

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Как изменился госдолг

По состоянию на 30 июня 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7696,95 млрд грн, или $184,84 млрд.

«В течение июня 2025 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $3,88 млрд», — говорится в сообщении.

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В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5 775,49 млрд грн (75,04% от общей суммы), или $138,70 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 921,46 млрд грн (24,96% общей суммы), или $46,14 млрд.

Государственный долг Украины составил 7 402,52 млрд грн (96,18% от общей суммы), или $177,77 млрд. Гарантированный государством долг составил 294,43 млрд грн (3,83%), или $7,07 млрд.