Восстановление экономики будет более медленным, чем в прошлом году — Нацбанк

Национальный банк прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее прошлого года — реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году. Последующие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает медленный возврат экономики в нормальные условия функционирования и экономический рост на уровне 2−3% в 2026—2027 годах. Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.

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Отмечается, что в первом полугодии 2025 года экономический рост продолжался, однако был ограничен из-за усиления обстрелов, дальнейших потерь производственных мощностей, инфраструктуры и жилья, а также негативные миграционные тенденции.

Во втором полугодии экономическую активность будут поддерживать устойчивый внутренний спрос, мягкая фискальная политика и более низкий, чем в прошлом году, дефицит э/э.

Однако ухудшение ситуации в сфере безопасности и новые потери инфраструктуры и производственных мощностей из-за усиления обстрелов в первом полугодии, снижения оценки урожаев ряда культур из-за неблагоприятных погодных условий в начале года обусловили пересмотр прогноза реального ВВП в 2025 году в сторону более медленного роста — до 2,1%.

Базовый сценарий макропрогноза предусматривает медленную нормализацию условий экономической деятельности, так что экономический рост в 2026 году ускорится лишь до 2,3%. Значительные фискальные стимулы, которые будут возможны благодаря существенным объемам международной помощи, поддержат потребление домохозяйств, что частично компенсирует низкие темпы прироста частных инвестиций.

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В 2027 году темпы роста реального ВВП ускорятся почти до 3% в год благодаря оживлению инвестиций и потребления. Государственная поддержка экономики будет уменьшаться, поэтому роль главного движителя экономического роста приобретут частные инвестиции. Потребление будет расти на фоне дальнейшего роста реальных зарплат и постепенного возвращения мигрантов в Украину.

В 2025—2026 годах потенциальный ВВП будет расти темпами, близкими к 2% в год, и будет ограничиваться потерями производственного потенциала вследствие агрессии россии и относительно медленным восстановлением с/х из-за негативного влияния климатических изменений на урожаи.