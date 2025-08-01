С понедельника, 4 августа, клиенты ООО «Фридом Финанс Украина» могут начать обращаться в депозитарные учреждения или временный управляющий компании (в зависимости от типа активов) для возврата активов. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.
Клиенты Фридом Финанс с 4 августа смогут подать заявки на возврат активов
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Он отметил, что завтра, 2 августа, вступает в силу порядок возвращения активов клиентов Фридом Финанс.
Магомедов добавил, что следующим этапом будет внимательный контроль выплат, чтобы защита прав инвесторов была реализована не только на уровне процедур, но и на практике — до последнего шага.
Как получить средства
Ранее НКЦБФР опубликовала специальную пошаговую инфографику, чтобы помочь клиентам Фридом Финансом разобраться с процедурой возврата заблокированных активов и дать ответы на наиболее актуальные вопросы.
Согласно инструкции, для получения ОВГЗ/ОЗДП, а также средств, которые должны получить клиенты после 20 октября 2022 года за этими ценными бумагами, необходимо обратиться в действующее депозитарное учреждение, обслуживающее операции с ОВГЗ/ОЗДП; для возврата других ценных бумаг следует обращаться в любое действующее депозитарное учреждение.
Тем, кто должен получить средства и не получил их до 20 октября 2022 года, а также если лицо перечисляло средства в инвестфирму, но ценные бумаги за них не были приобретены, необходимо обратиться к временному управляющему Фридом Финансом.
Если лицу не удалось вернуть активы, следует повторно обратиться в НКЦБФР, который комиссия разработает в течение 10 рабочих дней со дня получения.
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Напомним
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом финанс».
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Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал Президент.
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На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. В общем, в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд. грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.
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