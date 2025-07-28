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28 июля 2025, 8:34 Читати українською

Торговые войны: США и ЕС договорились о соглашении

После месяцев напряженности в отношениях президент США Дональд Трамп и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в воскресенье, 27 июля, достигли договоренностей по заключению торгового соглашения.

После месяцев напряженности в отношениях президент США Дональд Трамп и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в воскресенье, 27 июля, достигли договоренностей по заключению торгового соглашения.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахДетали сделкиКак объявили политики, пошлины на почти все европейские товары в США будут установлены на уровне 15 процентов, включая автомобили.
Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали сделки

Как объявили политики, пошлины на почти все европейские товары в США будут установлены на уровне 15 процентов, включая автомобили. Тогда как американские товары в страны ЕС будут импортироваться с «нулевым тарифом», то есть без пошлин.

«Мы соглашаемся, что прямой тариф на автомобили и все остальное будет составлять 15 процентов», — заявил Трамп.

В то же время, он уточнил, что эти договоренности не касаются 50-процентных пошлин на импорт стали и алюминия в США, которые, по словам президента, остаются в силе для всех стран мира.

«Это огромное соглашение, которое принесет стабильность и предсказуемость. Это очень важно для бизнесов с обеих сторон Атлантики» — отметила фон дер Ляен.

ЕС будет покупать у США энергоносители и оружие

По словам Трампа, другими составляющими соглашения станут миллиардные инвестиции европейских стран в США, а также приобретение ими американских энергоносителей и оружия.

«Европейский Союз готов согласиться приобрести у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов. Они готовы согласиться инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем уже инвестируют (…) И они соглашаются приобрести значительное количество военного оборудования», — заявил он.

Президент США отметил, что не знает о каком количестве вооружения идет речь, но это будет «военное оборудование на сотни миллиардов долларов».

Он добавил, что «это — крупнейшее соглашение, которое когда-либо было заключено» и оно очень сильно сблизит США и ЕС.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Coreinside
Coreinside
28 июля 2025, 10:15
#
Дідо вміє.
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 июля 2025, 10:35
#
Пошлины на почти все европейские товары в США будут установлены на уровне 15 процентов, включая автомобили. Тогда как американские товары в страны ЕС будут импортироваться с «нулевым тарифом», то есть без пошлин.
Это очень важно для бизнесов с обеих сторон Атлантики" — отметила фон дер Ляен.

+
+15
Rubi0
Rubi0
28 июля 2025, 10:37
#
Рыночная экономика, по важности этой сделки наверное сравниться только Нью Йоркское соглашение в отели Плаза 1985 года, года тихо без шума ограбили Японию и немного пощипали гусей Германии Франции Англии
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 июля 2025, 10:37
#
Демократия бесплатной не бывает.
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