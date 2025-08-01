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1 августа 2025, 11:54 Читати українською

НБУ прогнозирует заметное понижение инфляции до конца года

Национальный банк Украины ожидает значительного замедления инфляции до конца этого года. Локальный инфляционный пик, как и прогнозировалось, был пройден в мае (15,9%), а в июне инфляция ощутимо замедлилась до 14,3%. Хотя в июле возможен незначительный рост из-за влияния погодных условий на цены пищевых продуктов. Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.

Национальный банк Украины ожидает значительного замедления инфляции до конца этого года.
Фото: НБУ

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НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция вернется на траекторию устойчивого понижения.

По прогнозам регулятора, в 2025 году инфляция снизится до 9,7%, в 2026 году — до 6,6%, а в 2027 году достигнет целевого уровня НБУ в 5%.

Факторы воздействия

Базовая инфляция будет замедляться в течение прогнозного периода, главным образом благодаря мерам монетарной политики НБУ.

Продовольственная инфляция будет снижаться благодаря постепенному наращиванию урожаев и расширению предложения продуктов питания.

В то же время, административно регулируемая инфляция будет оставаться достаточно высокой. Это обусловлено как повышением акцизов в рамках выполнения евроинтеграционных обязательств, так и объективной потребностью в корректировке тарифов жилищно-коммунального хозяйства в последующие годы.

Соответственно, это будет побуждать НБУ содержать другие компоненты инфляции, в том числе базовой, на низших инфляционной цели уровнях для достижения общей цели в 5%.

Читайте также: Инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в июне — Госстат

Жесткие монетарные условия

НБУ планирует сохранять достаточно жесткие монетарные условия столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить постоянное снижение инфляции до 5% на горизонте политики.

«Усиление процентной политики и удержание учетной ставки на уровне 15,5% способствовали росту доходности срочных гривневых депозитов и ОВГЗ, что оживило интерес населения к этим инструментам. При этом, такие шаги НБУ оказали нейтральное влияние на кредитование, которое устойчиво растет благодаря высокой конкуренции банков по качественным займам».

Согласно базовому сценарию прогноза НБУ, снижение учетной ставки начнется не раньше IV квартала 2025 года. НБУ будет учитывать изменения в балансе рисков и перейдет к циклу смягчения процентной политики только тогда, когда убедится в отсутствии угроз для устойчивого замедления инфляции к цели на ограничивающемся тремя годами горизонте политики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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