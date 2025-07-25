Главное за неделю: Фридом Финанс, прогнозы НБУ и мораторий на проверку бизнеса

Национальный банк Украины существенно ухудшил свой прогноз по росту реального ВВП в 2025 году, снизив его с 3,1 до 2,1%. Основными причинами пересмотра стали усиление российских обстрелов и их влияние на инфраструктуру, а также неблагоприятные условия для аграрного сектора.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% и ухудшил прогноз инфляции

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку по-прежнему на уровне 15,5% годовых. Также регулятор пересмотрел свои макроэкономические прогнозы, несколько ухудшив ожидания темпов снижения инфляции и роста ВВП в 2025 году.

Правительство утвердило план моратория на проверки бизнеса: что изменится с 24 июля

Кабинет Министров Украины утвердил детальный план реализации решения СНБО о введении моратория на безосновательные проверки бизнеса. Новые правила, направленные на защиту предпринимателей, начинают действовать с 24 июля.

Трамп объявил о крупнейшем торговом соглашении с Японией на $550 млрд

Президент Дональд Трамп достиг торгового соглашения с Японией, которое предусматривает 15% пошлины на импорт из США, включая автомобильный сектор, а также создание фонда в размере $550 миллиардов, который будут поддерживать японцы для инвестиций в Америку.

Зеленский подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП