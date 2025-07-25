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25 июля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Фридом Финанс, прогнозы НБУ и мораторий на проверку бизнеса

НБУ согласовал порядок возврата активов клиентам Фридом Финанс

Нацбанк финально согласовал порядок возврата активов. И сегодня НКЦБФР уже утвердила документ на заседании Комиссии и сразу направила его на государственную регистрацию.

Нацбанк резко ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Национальный банк Украины существенно ухудшил свой прогноз по росту реального ВВП в 2025 году, снизив его с 3,1 до 2,1%. Основными причинами пересмотра стали усиление российских обстрелов и их влияние на инфраструктуру, а также неблагоприятные условия для аграрного сектора.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% и ухудшил прогноз инфляции

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку по-прежнему на уровне 15,5% годовых. Также регулятор пересмотрел свои макроэкономические прогнозы, несколько ухудшив ожидания темпов снижения инфляции и роста ВВП в 2025 году.

Правительство утвердило план моратория на проверки бизнеса: что изменится с 24 июля

Кабинет Министров Украины утвердил детальный план реализации решения СНБО о введении моратория на безосновательные проверки бизнеса. Новые правила, направленные на защиту предпринимателей, начинают действовать с 24 июля.

Трамп объявил о крупнейшем торговом соглашении с Японией на $550 млрд

Президент Дональд Трамп достиг торгового соглашения с Японией, которое предусматривает 15% пошлины на импорт из США, включая автомобильный сектор, а также создание фонда в размере $550 миллиардов, который будут поддерживать японцы для инвестиций в Америку.

Зеленский подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал законопроект № 12414, который сделает антикоррупционные органы зависимыми от решений генпрокурора.

Украина планирует обратиться за дополнительным финансированием к МВФ

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что, вероятно, обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд, поскольку она стремится удовлетворить фискальные потребности страны, несмотря на то, что война с россией конца не видна.

Украина в этом году планирует потратить на оборону 2,6 триллиона — более 30% своего ВВП

После внесения изменений в Государственный бюджет на 2025 год финансирование сектора национальной безопасности и обороны выросло на 412,4 млрд грн и составит 2,6 трлн. Об этом сообщила глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

Источник: Минфин
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