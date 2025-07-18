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18 июля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: новый премьер, дефицит бюджета

Рада назначила Свириденко новым премьер-министром

В четверг, 17 июля, Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины, которая стала второй женщиной в истории независимой Украины, возглавившей правительство. Первой была Юлия Тимошенко.

Дефицит госбюджета-2026: Украине не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования

После принятия изменений в бюджет этого года, плановый дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год, по предварительным оценкам, составит около $42 млрд.

ЕС закладывает в долгосрочный бюджет 100 млрд евро для Украины

В долгосрочном финансовом плане Евросоюза на 2028−2034 годы Еврокомиссия закладывает для Украины 100 млрд евро в рамках распределения расходов на расширение ЕС. Об этом сообщила президент Е К Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 16 июля, представляя долгосрочный бюджет ЕС.

Дополнительно 400 миллиардов на оборону: Рада поддержала изменения в госбюджет

В среду, 16 июля, Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет на 2025 год. Расходы на оборону вырастут более чем на 400 млрд грн.

В Украине появится новый механизм для венчурного инвестирования — Diia.City Invest

В Украине появится новый, действительно простой механизм для венчурного инвестирования, которого еще не было — Diia.City Invest.

Стоимость биткоина взлетела выше $123 тысяч

В ночь на 14 июля 2025 года цена биткоина в очередной раз за несколько дней установила новый рекордный максимум (ATH). Первая криптовалюта выросла выше отметки в $123 000. Индекс страха и жадности достиг значения в 74 базисных пункта, что указывает на «жадность» трейдеров.

Источник: Минфин
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