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16 июля 2025, 13:33 Читати українською

Дополнительно 400 миллиардов на оборону: Рада поддержала изменения в госбюджет

В среду, 16 июля, Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет на 2025 год. Расходы на оборону возрастут более чем на 400 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В среду, 16 июля, Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет на 2025 год.
Фото: НБУ

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Законопроект 13439−3 предусматривает увеличение расходов для сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн, из которых почти 402 млрд грн — общий фонд.

Это средства для:

  • Минобороны — 311 млрд грн;
  • МВД — 84 млрд грн;
  • ГУР Минобороны — 4,5 млрд грн;
  • СБУ — 1,6 млрд грн;
  • УГО — 505 млн грн;
  • Госспецсвязь — 64,5 млн грн.

10,8 млрд грн — средства для сектора безопасности и обороны по специальному фонду.

Дополнительные 26 млрд грн заложены для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Для финансирования ряда других неотложных нужд предусмотрено дополнительно 15,5 млрд грн (для Минцифры, МОН, Минздрава).

Общий объем расходов в предложенных изменениях в госбюджет-2025 составляет 457 млрд. гривен.

Дополнительные расходы будут профинансированы за счет:

1. Увеличение доходов госбюджета, в частности из-за перевыполнения плановых показателей на 155,5 млрд грн:

  • НДФЛ — 56 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий — 32 млрд грн;
  • средства, перечисляемые НБУ — 20,3 млрд грн;
  • часть чистой прибыли и дивиденды — 15 млрд грн;
  • акциз с ввозимых на таможенную территорию Украины табачных изделий — 9 млрд грн;
  • сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным хозяйственным операциям — 4,1 млрд грн;
  • административные штрафы в сфере обеспечения безопасности движения — 2,7 млрд грн;
  • прочие поступления — 16,3 млрд грн.

2. Увеличение плана размещений ОВГЗ на 185 млрд грн.

3. Объем платежей по погашению внутреннего государственного долга уменьшен на 65 млрд грн.

4. Сокращение ряда расходов госбюджета на 51,5 млрд грн.

Что дальше

Окончательное голосование за законопроект 13439−3 ожидается в конце августа из-за перерыва в работе Рады.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
parseval
parseval
16 июля 2025, 14:18
#
МВД чи МВС??? Це по-перше!
А по-друге 84млрд на МВС це просто збільшення зп чи все ж таки на фінансування тих небагатьох підрозділів типу Нацгвардії шо приймають участь у бойових діях? о якшо це просто підвищення зп щоб краще людей ловили то …
+
+37
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
16 июля 2025, 14:27
#
Це щоб мусора не схудли!
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