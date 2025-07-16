В Украине появится новый механизм для венчурного инвестирования — Diia.City Invest

В Украине появится новый действительно простой механизм для венчурного инвестирования, которого еще не было — Diia.City Invest. Об этом написал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

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Что известно

В Diia.City Invest инвесторы сами будут формировать состав, выбирать управляющего, а государство будет помогать.

«Этот проект мы реализуем вместе с Минцифры. Вчера презентовали концепцию бизнеса и получили ценную обратную связь», — написал Магомедов.

По его словам, благодаря обновлению и реформе Комиссии смогли предложить индустрии максимально упрощенную модель создания фонда без бюрократических барьеров и с регистрацией до 2 недель. Это, наконец, реальная дерегуляция, которой бизнес ждал годами.

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«НКЦБФР уже подготовила соответствующий законопроект. Вскоре документ передадим Верховной Раде — и при оперативном одобрении уже в начале 2026 года в Украине могут появиться первые такие фонды», — подытожил Магомедов.