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18 июля 2025, 17:02 Читати українською

Дефицит Госбюджета-2026: Украине не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования

После принятия изменений в бюджет в этом году плановый дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год, по предварительным оценкам, составит около $42 млрд. Однако полностью покрыть его за счет помощи партнеров не удастся, сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа в Facebook.

После принятия изменений в бюджет в этом году плановый дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год, по предварительным оценкам, составит около $42 млрд.
Фото: НБУ

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«Оснований считать, что дефицит уменьшится в следующем году, к сожалению, нет. Соответственно, и потребность во внешнем финансировании будет оставаться большой — около, или даже более $40 миллиардов», — написала она.

Покрытие дефицита

По словам Пидласой, часть этой потребности будет покрыта за счет так называемых безвозвратных ссуд стран G7 (ERA loans), помощи ЕС в рамках Ukraine Facility, а также поддержки Международного валютного фонда (МВФ). Однако даже в этих условиях остается непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026 год в размере $19 млрд.

«В условиях, когда в этом году Украина направит по меньшей мере 66% своего бюджета на нужды обороны, поиск финансирования не должен быть только проблемой украинского правительства и Еврокомиссии», — убеждена Подласа.

Она видит потенциал для углубления и расширения сотрудничества с МВФ, приводя пример Аргентины, которой в 2025 году МВФ согласовал программу на $20 млрд, из которых $12 млрд были выделены без структурных маяков. В то же время, Украина, чтобы получить $6,19 млрд, прошла 8 успешных пересмотров программы.

Расходы на оборону и восстановление

Подласа добавила, что даже при прекращении активных боевых действий до конца этого года, расходы на оборону будут оставаться высокими еще не один год. К ним будут также прилагаться огромные затраты на восстановление. Согласно оценкам Всемирного банка (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA4), потребность в восстановлении в течение 10 лет после завершения войны составит $524 млрд.

Напомним

В среду, 16 июля, Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет на 2025 год. Расходы на оборону возрастут более чем на 400 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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