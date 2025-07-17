ЕС закладывает в долгосрочный бюджет 100 млрд евро для Украины

В долгосрочном финансовом плане Евросоюза на 2028−2034 годы Еврокомиссия закладывает для Украины 100 млрд. евро в рамках распределения расходов на расширение ЕС. Об этом сообщила президент Е К Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Брюсселе 16 июля, презентуя долгосрочный бюджет ЕС, пишет « Интерфакс-Украина » .

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Что известно

Еврокомиссия предложила на 2028−2034 годы финансовый план ЕС в 2 трлн евро, из которых 100 млрд евро предусмотрено для Украины.

«Вы знаете, что у нас есть украинский фонд для восстановления в 50 млрд евро. Эта сумма выплачивается, поэтому мы предлагаем 100 млрд евро, чтобы пополнить этот фонд и обеспечить украинский перезапуск и устойчивость и, конечно, ускорить ее вступление в ЕС», — сказала глава ЕК.

Напомним

Общая сумма бюджета ЕС на 2028−2034 годы, предложенного Еврокомиссией, составляет около 2 трлн евро. Свою позицию по отношению к нему должны высказать Европейский парламент и Европейский совет.