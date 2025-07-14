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14 июля 2025, 9:52 Читати українською

Стоимость биткоина взлетела выше $122 тысяч

В ночь на 14 июля 2025 года цена биткоина в очередной раз за несколько дней установила новый рекордный максимум (ATH). Первая криптовалюта выросла выше отметки в $122 600. К моменту написания актив закрепился на отметке $122 310.

В ночь на 14 июля 2025 года цена биткоина в очередной раз за несколько дней установила новый рекордный максимум (ATH).

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Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 09:00 стоимость первой криптовалюты составляет $122 310 за монету.

Индекс страха и алчности достиг значения в 74 базисных пункта, что указывает на «алчность» трейдеров.

Читайте: Новый рекорд: Биткоин превысил $118 000

Напомним

До этого биткоин установил исторический максимум в ночь с 9 на 10 июля 2025 года, достигнув в момент уровня $111 999.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Daos
Daos
14 июля 2025, 11:24
#
Хорошо идём! Каждый день новый рекорд! Ждём 232К в ноябре!)
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