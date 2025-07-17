Рада назначила Свириденко новым премьер-министром

В четверг, 17 июля, Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата, сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Расписание голосов

Голосование по фракциям:

«Слуга народа» — 201

«Европейская солидарность» — 0

«Родина» — 0

«Платформа за жизнь и мир» — 15

«За будущее» — 12

«Голос» — 1

«Доверие» — 15

«Восстановление Украины» — 10

Внефракционные — 13

Отметим, что Свириденко стала второй женщиной в истории независимой Украины, возглавившей Кабинет министров. Первой была Юлия Тимошенко, она была премьер-министром дважды.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 в Чернигове в семье госслужащих.

В 2008 году окончила с отличием Киевский торгово-экономический университет, специальность «Менеджмент антимонопольной деятельности», магистр по менеджменту антимонопольной деятельности. В том же году поступила в аспирантуру Киевского национального торгово-экономического университета по специальности «Экономика и управление национальным хозяйством».

Трудовую деятельность начала в 2008 году в должности экономистки по финансовой работе украино-андоррского совместного предприятия АО «АМП» (Киев).

Впоследствии работала оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации, заместителем директора ООО «Эко-Втор» (Киев).

Во время работы в ОП также возглавляла Совет по содействию бизнесу. Была участницей комиссии по отбору председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ), членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

4 ноября 2021 года Свириденко был назначен на должность первого вице-премьера — министра экономики. Через год в августе она возглавила Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.

В 2023 году Свириденко вошла в рейтинг 100 новых лидеров мира по версии журнала TIME.

Увольнение Шмыгаля

15 июля 2025 года премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку с должности.

14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру — министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство и провести его основательную реорганизацию.

16 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля.

Кто войдет в новый Кабмин

«Минфин» писал, что первым вице-премьером в обновленном правительстве будет вице-премьер по инновациям — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр обороны — Денис Шмыгаль.

Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединят в одно ведомство, которое возглавит Алексей Соболев.

Тарас Качка станет вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной.

Минсоцполитики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин — первый заместитель министра финансов.

Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук. А Галущенко станет министром юстиции.

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Министр иностранных дел — Андрей Сибига.

Министр внутренних дел — Игорь Клименко.

Министр финансов — Сергей Марченко.

Министерство по делам ветеранов — Наталья Калмыкова.

Министр здравоохранения — Виктор Ляшко.

Министр молодежи и спорта — Матвей Бедный.

Министр образования и науки — Оксен Лесной.