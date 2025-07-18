Alliance bank запускает в Киеве сеть валютно-обменных банкоматов нового поколения

В Киеве заработали первые 10 валютно-обменных банкоматов от Alliance bank . Это новый формат самообслуживания, который позволяет быстро и удобно обменивать валюту — без кассы, очередей и даже без банковской карты.

Банкоматы поддерживают валютные операции с гривной, долларами США и евро — как покупку, так и продажу. Обмен происходит мгновенно и без комиссии.

Это первые в Украине банкоматы формата cash recycling, которые позволяют проводить обмен наличных без зачисления средств на счет и без обязательного наличия карты клиента.

В банке отмечают, что установка валютно-обменных банкоматов — это начало масштабного проекта по созданию современной сети устройств самообслуживания от Alliance bank. В дальнейшем она станет полноценным дополнением к отделениям банка со всем необходимым функционалом.

Проект предусматривает несколько этапов:

Лето 2025: установка 50 валютно-обменных банкоматов в Киеве с возможностью покупки и продажи валюты по выгодным курсам. Следующий этап: расширение функционала банкоматов — пополнение счетов и карт, прием выручки, погашение кредитов и выдача наличных. В дальнейшем: установка банкоматов по всей Украине и добавление функционала всех видов платежей, оформление кредитов и депозитов.

Где найти валютно-обменные банкоматы?

Адреса новых банкоматов можно найти в разделе «Валютно-обмінні банкомати» на сайте Alliance bank.