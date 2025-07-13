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13 июля 2025, 9:00 Читати українською

4 проекта с потенциалом роста: XYZVerse может превзойти 0,02$ и принести доходность

Инвесторы ищут новые крупные возможности в сфере криптовалют, и XYZVerse, по итогам предпродажи, демонстрирует значительный потенциал роста. Этот проект может значительно вырасти в цене, принеся доходность более 6000%. Четыре ключевые стратегии могут привести к существенным прибылям, привлекая внимание тех, кто ищет перспективы с высокой доходностью.

Инвесторы ищут новые крупные возможности в сфере криптовалют, и XYZVerse, по итогам предпродажи, демонстрирует значительный потенциал роста.

Спрос на $XYZ растет по мере приближения его капитализации к отметке в 15 миллионов долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска его цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна вырасти до 0,005 доллара. Окончательная цена предпродажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 14 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники не просто зрители — они получают токены XYZ в качестве аирдропа за свою преданность. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для чемпионского забега. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Sui: удобная блокчейн-платформа, нацеленная на глобальное внедрение

Sui — это новая блокчейн-платформа, разработанная для того, чтобы сделать технологию блокчейн доступной для всех. Она ориентирована на безопасность, мощность и масштабируемость для поддержки глобального использования. В отличие от других блокчейнов, Sui использует уникальную объектно-ориентированную модель данных и язык программирования Move. Это помогает решить общие проблемы существующих блокчейн-систем, упрощая разработчикам создание эффективных и безопасных приложений.

Отличительной чертой Sui является стремление к улучшению пользовательского опыта. Она устраняет обычные препятствия, которые затрудняют использование блокчейна. Такие функции, как zkLogin, спонсируемые транзакции и программируемые транзакционные блоки, делают приложения более удобными и доступными. На рынке, где многие люди считают блокчейн сложным, подход Sui может выделить ее среди других. Сосредоточившись как на мощной технологии, так и на удобных функциях, Sui может получить преимущество над другими монетами на современном конкурентном рынке.

NEAR Protocol: более быстрый способ создания децентрализованных приложений

NEAR Protocol — это платформа, которая упрощает разработчикам создание децентрализованных приложений. Она использует метод, называемый шардингом, для повышения эффективности и одновременной обработки большего количества пользователей. Представьте себе большой общий компьютер, который не контролируется никем, но доступен всем.

Основатели проекта, Алексей Скиданов и Илья Полосухин, привлекли более 20 миллионов долларов от крупных венчурных компаний для реализации этого проекта. Технология NEAR имеет большой потенциал в мире криптовалют. Шардинг Nightshade помогает сети расти без замедления. Rainbow Bridge позволяет перемещать токены из Ethereum в NEAR, что делает его гибким. Aurora использует технологию Ethereum, чтобы сделать все быстрее и дешевле.

На сегодняшнем рынке, где масштабируемость и комиссии являются серьезными проблемами, NEAR выглядит многообещающе. Такие монеты, как Ethereum, борются с высокими комиссиями, но решения NEAR могут сделать его более привлекательным для пользователей и разработчиков. Это может помочь NEAR выделиться в следующем рыночном цикле.

Мгновенный блокчейн Sei: революция для трейдеров

Sei вызывает ажиотаж как первый блокчейн, созданный специально для торговли. В отличие от других, он разработан, чтобы дать биржам преимущество. Благодаря способности обрабатывать огромное количество заказов в секунду и быстрому времени транзакций, составляющему всего 380 миллисекунд, Sei стремится сделать торговлю более плавной и быстрой, чем когда-либо. Его поддерживают крупные учреждения, что гарантирует его безопасность и надежность. Этот акцент на скорость и безопасность может сделать Sei мощным игроком в мире криптовалют.

На текущем рынке Sei выделяется своим потенциалом огромного роста — возможно, до 323,76% к 2030 году, если он достигнет своих максимальных целевых цен. По сравнению с другими монетами, специализированный подход Sei дает ему уникальное положение. В то время как многие криптовалюты стремятся делать понемногу всего, Sei сосредоточен исключительно на торговле. Это может привлечь трейдеров, которые ищут быструю и безопасную платформу. Рыночные тенденции благоприятствуют специализированным решениям, и потенциал Sei становится все более очевидным, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто следит за криптовалютным рынком.

Заключение

Хотя такие монеты, как SUI, NEAR и SEI, выглядят многообещающими, XYZVerse выделяется как первая мем-монета, объединяющая спортивных фанатов и нацеленная на массовый рост.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io, t.me/xyzverse

Источник: Минфин
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