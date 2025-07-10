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10 июля 2025, 15:33 Читати українською

Украинским беженцам в Германии хотят сократить соцвыплаты: вместо 563 евро на человека — 441 евро

Украинцам, обратившимся в Германии за получением временной защиты от войны после 1 апреля 2025 года, будут платить меньше, чем прибывшим ранее. Об этом еще весной объявили партии новосозданной правительственной коалиции в Германии, пишет DW.

Украинцам, обратившимся в Германии за получением временной защиты от войны после 1 апреля 2025 года, будут платить меньше, чем прибывшим ранее.
Фото: depositphotos

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Сокращение выплат

Вместо 563 евро на человека, как и безработным немцам, новоприбывшим украинцам будут платить 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для прихожан со всего мира.

Впрочем, для реализации этих планов нужно принять изменения в целый ряд законов о социальной защите и статусе беженцев, а также многочисленных подзаконных актов, которые еще нужно согласовать на разных уровнях — от федерального до земельного и коммунального.

Когда уменьшатся выплаты новоприбывшим украинцам

Когда вступят в силу соответствующие изменения, в Федеральном министерстве труда и социальных вопросах Германии не прогнозируют.

«Министерство ведет подготовку к законодательному процессу. Цель — как можно быстрее одобрить изменения на заседании Кабинета министров», — ответили в ведомстве на запрос DW.

Поскольку проекты соответствующих изменений в законы еще не поступали на рассмотрение Бундестага, законодательный процесс, вероятно, продлится еще не один месяц. Спикер министерства напомнил, что правительство не отказывается от планов разделить украинских беженцев на две группы.

Прибывшие в Германии до 1 апреля 2025 года будут получать полную социальную защиту, а прибывшие после — меньшую сумму, которую получают и беженцы из других стран.

Источник: Минфин
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