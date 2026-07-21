Доллар в банках подорожал на 29 копеек: что происходит с курсом 21 июля

Во вторник, 21 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 29 копеек в покупке и на 28 копеек в продаже. Евро подорожал на 23 копейки в покупке и на 21 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,46−44,92 грн. Евро покупают за 50,82 грн, а продают за 51,43 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,76−44,75, евро — 51,20−51,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,70−44,73 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,06−51,08 грн/евро.

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