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21 июля 2026, 12:44 Читати українською

Пятый раунд выплат FTX и взлом кросчейн-моста Allbridge Core на $1,65 млн: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Пятый раунд выплат FTX и взлом кросчейн-моста Allbridge Core на $1,65 млн: что нового на крипторынке
Фото: pixabay

В FTX стартует пятый раунд выплат

Обанкротившаяся криптобиржа FTX объявила о запуске очередного, пятого этапа возврата средств клиентам. Выплаты начнутся 31 июля 2026, а между кредиторами распределят около $900 млн. На деньги могут рассчитывать те пользователи, которые полностью прошли необходимые процедуры верификации до 16 июня.

Напомним, что утвержденный судом в октябре 2024 года план реструктуризации предусматривает возврат суммарно от $16 млрд до $17 млрд. Впрочем, ключевой нюанс остается неизменным: расчеты проходят в фиатной валюте (долларах США) по курсу активов на момент крушения платформы в ноябре 2023 года.

С этим траншем общий объем возвращенных средств уверенно пересечет отметку в $10 млрд. До этого FTX уже реализовала четыре волны компенсаций:

  • 1-й раунд (февраль 2025 г.): охватил мелких вкладчиков с чеком до $50 000. Они получили $454 млн с коэффициентом возмещения 119%.
  • 2-й раунд (май 2025): стал самым масштабным — между более широким кругом заявителей распределили около $5 млрд.
  • 3-й раунд (сентябрь 2025): выплачено $1,6 млрд, а уровень возврата колебался от 78% до 120%.
  • 4-й раунд (март 2026): кредиторы получили еще $2,2 млрд.

Как отмечает кредитор FTX Сунил Кавури, в июльском раунде средства распределят как между крупными инвесторами, так и между розничными клиентами (на последние приходится около 9% от запланированной суммы в $900 млн). Уровень компенсации будет составлять 105% для больших чеков и 120% для мелких.

Чтобы получить компенсацию кредиторам необходимо пройти верификацию и подтвердить состояние своего счета.

Tether имеет два года, чтобы подогнать USDT под жесткие требования США

У эмитента самого популярного стейблкоина USDT есть дедлайн до 18 июля 2028 года, чтобы привести свой флагманский актив в соответствие с американским законом GENIUS Act. Об этом сообщает CoinDesk.

Принятый в июле 2025 года документ выдвигает жесткие рамки для эмитентов «цифрового доллара»: обязательная регистрация в США, ежемесячные аудиты, соблюдение санкций и, главное, резервы 1:1 исключительно в ликвидных активах (наличные деньги и краткосрочные трежерисы).

Конкуренты Tether, такие как Circle (производитель USDC) и проект WLFI (стейблкоин USD1), уже подали заявки на специальные банковские лицензии в США. Tether зарегистрирован в Сальвадоре, а часть его резервов держится в биткоинах и драгоценных металлах, что прямо противоречит нормативам GENIUS Act.

Чтобы сохранить присутствие на американском рынке, компания ранее запустила отдельный стейблкоин USAT, однако он пока не способен на равных конкурировать с USDC. Впереди у Tether две альтернативы: радикально реструктуризировать резервы USDT или полностью уступать рынок США.

XRP вырос на 4%: трейдеры ожидают прорыва до $1,35

XRP пытается закрепиться выше ключевого уровня поддержки и перейти к новому этапу роста. За последние 24 часа токен подорожал более чем на 4% и приблизился к отметке $1,13, которую трейдеры считают важным уровнем после того, как цена долго двигалась в пределах краткосрочного симметричного треугольника.

Если XRP сможет преодолеть этот уровень, следующая цель может стать $1,35. В то же время, дневной график свидетельствует, что токен и дальше торгуется в пределах нисходящего канала, который уже несколько месяцев сдерживает дальнейший рост цены. Об этом сообщает CoinDesk.

Кросчейн-мост Allbridge Core сломали на $1,65 млн из-за флеш-займа

Кросчейн-протокол Allbridge Core подвергся повторной хакерской атаке. По данным аналитиков PeckShield, ущерб от действий злоумышленника составляет ориентировочно $1,65 млн. Разработчики уже подтвердили факт инцидента, поставили смарт-контракты на паузу и призвали пользователей немедленно вывести средства из пулов.

По данным аналитиков, хакер реализовал сложную схему манипуляции ценой через флеш-заем (instant loan):

  • Взял в протоколе Kamino флеш-кредит на 1,12 млн. USDC.
  • С помощью серии быстрых свопов искусственно перекосил баланс в пуле USDC/USDT.
  • Воспользовавшись аномальным курсом, вывел ликвидность из протокола (наибольшая одноразовая транзакция составила 2,24 млн. USDC).
  • Погасил первоначальный заем, а чистую прибыль перевел из сети Solana в Ethereum и частично вывел через миксеры.

Разработчики Allbridge обратились к хакеру и арбитражникам, успевшим заработать на дисбалансе цен, с просьбой добровольно вернуть средства для выплат компенсаций пострадавшим.

Реакция рынка оказалась мгновенной: общая стоимость заблокированных в протоколе активов (TVL) упала почти вдвое — с $21,61 млн до $12,78 млн.

Это уже не первый подобный децидент в истории AllBridge. В апреле 2023 года проект уже взламывали из-за аналогичной уязвимости с флеш-кредитами в сети BNB Chain. Тогда ущерб составил $570 000, однако злоумышленник в конце концов вернул большую часть украденного.

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Источник: Минфин
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