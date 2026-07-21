Доллар подорожал на 5 копеек: НБУ установил курс валют на 22 июля

Национальный банк Украины установил на 22 июля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,75 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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В среду НБУ установил курс доллара на уровне 44,75 грн, что на 5 копеек больше, чем во вторник (44,70 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 51,09 грн, как и во вторник (51,09 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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