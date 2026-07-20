Биткоин ждет новый импульс: глава Galaxy Digital назвал три условия

Гендиректор американской компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил , что для роста биткоина до $100 000 потребуется выполнение довольно конкретных условий — в противном случае первая криптовалюта продолжит торговаться в нынешнем узком диапазоне цены.

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Прогноз Новограца

Глава Galaxy Digital считает, что сначала в США должно появиться законодательство, которое создаст четкие правила регулирования криптовалютной индустрии, затем смягчиться денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) и, наконец, должен вернуться активный спрос со стороны инвесторов.

Рост государственного долга США, недавно превысившего $39,5 трлн, укрепил уверенность Новограца в долгосрочных перспективах биткоина. По словам топ-менеджера, первая криптовалюта продолжает выполнять роль средства сохранения стоимости, поэтому остается обязательной частью инвестиционного портфеля.

Новограц считает, что криптовалюты переживают период слишком сдержанного интереса частных инвесторов. Значительная часть спекулятивного капитала, который ранее направлялся в цифровые активы, теперь перетекает на рынок искусственного интеллекта и в акции быстрорастущих технологических компаний.

Ранее аналитики инвестиционной компании Bernstein подтвердили сделанный ранее прогноз роста биткоина до $150 000 к концу года. По их мнению, коррекция крипторынка не меняет долгосрочных перспектив первой криптовалюты.