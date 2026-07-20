НДФЛ принес бюджетам более 347 млрд грн: поступления выросли почти на 19%

За январь — июнь 2026 плательщики перечислили в бюджеты всех уровней 347,2 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 54,9 млрд грн, или 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие 2025 года поступления составили 292,3 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Где оплатили больше всего

г. Киева — 82,7 млрд грн;

Днепропетровской области — 33,9 млрд грн;

Львовской области — 24,1 млрд грн;

Киевской области — 21,7 млрд гривен.

НДФЛ остается одним из ключевых бюджетоформирующих налогов и основным источником наполнения местных бюджетов. Именно за счет этого налога финансируется значительная часть расходов сообществ на образование, здравоохранение, социальная защита, благоустройство, развитие инфраструктуры и другие важные потребности.

Из общей суммы поступлений 166,2 млрд грн направлено в местные бюджеты. По сравнению с первым полугодием прошлого года, поступления выросли на 20,5%, что свидетельствует об укреплении финансовой состоятельности территориальных общин и их возможностей реализовывать местные программы развития.

Официальное трудоустройство имеет преимущества не только для государства и общин, но и для граждан. В частности, граждане, получавшие в течение года официальные доходы, с которых содержался НДФЛ, имеют право оформить налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога.

Налоговая скидка

Налоговая скидка предоставляется по отдельным видам расходов, определенным Налоговым кодексом Украины, в частности, за оплату обучения, ипотечных процентов, страховых платежей, благотворительных взносов, отдельных медицинских услуг и других расходов.

Для получения налоговой скидки необходимо подать в налоговый орган по месту налогового адреса налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и документах, подтверждающих понесенные расходы. Воспользоваться правом на налоговую скидку по расходам, понесенным в 2025 году, можно до 31 декабря 2026 года.