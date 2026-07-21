По состоянию на 1 июля 2026 г. в наличном обороте Украины находилось 970,8 млрд грн. За первое полугодие эта сумма выросла на 44,5 млрд. грн. (на 4,8%). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Объем наличных денег в Украине приблизился к триллиону: каких банкнот и монет больше всего в обращении
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В НБУ отмечают, что такой рост традиционный: после изъятия наличных денег в первом квартале, во втором спрос на живые деньги оживился из-за сезонных факторов. В прошлом году за аналогичный период объем наличных денег вырос почти так же — на 4,6%.
В целом в стране сейчас циркулирует 2,6 млрд банкнот (на 960,7 млрд грн) и 15,3 млрд монет (на 9,9 млрд грн). На каждого украинца приходится 64 банкноты и 197 монет.
Какие банкноты и монеты самые популярные?
Банкноты (всего 2,6 млрд шт.):
- 500 грн — 25,8% (682,3 млн шт.)
- 1 000 грн — 20,0% (529,3 млн шт.)
- 200 грн — 11,8% (311,7 млн шт.)
- 20 грн — 8,0% (213,0 млн шт.)
- 100 грн — 6,1% (160,6 млн шт.)
- 50 грн — 4,5% (119,4 млн шт.)
Монеты (всего 15,3 млрд шт.):
- 10 копеек — 26,9% (4 117,1 млн шт., изымается из обращения)
- 50 копеек — 9,1% (1 389,3 млн шт.)
- 1 гривна — 4,8% (738,1 млн шт.)
- 2 гривны — 4,3% (662,9 млн шт.)
- 1 гривна (старого образца) — 2,7% (413,9 млн шт.)
- 5 гривен — 2,6% (390,3 млн шт.)
- 10 гривен — 2,5% (386,2 млн шт.)
Сентябрьская новинка: НБУ вводит банкноту 2 000 грн
«По сумме доля банкнот номиналом 1 000 грн по состоянию на 1 июля 2026 превысила 55%. В мировой практике это свидетельствует о необходимости введения банкноты высшим номиналом», — говорится в сообщении.
Учитывая это, НБУ объявил о выпуске новой банкноты номиналом 2 000 грн, которая поступит в обращение уже 4 сентября 2026 года.
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Что происходит с разменными монетами
С 1 октября 2025 года регулятор изымает из обращения монеты номиналом 10 копеек, потерявших практическую роль в расчетах. За это время изъято уже 6,5 млн. таких монет. Теперь их доля в общем количестве в обращении по состоянию на 1 июля 2026 года составляет 26,9%.
Отказ от них позволит существенно оптимизировать затраты на чеканку, транспортировку и обработку.
На разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли и услуг. Их доля от общего количества в обращении составляет 9,1%.
Динамика наличных денег в обращении
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