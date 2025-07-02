В мобильном приложении «Дия» в скором времени появится отдельный раздел услуг, предназначенный для ветеранов войны и семей погибших (умерших) военных. Новый функционал получит название «Ветеран Pro». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В «Дие» запустят новый раздел «Ветеран Pro» с услугами для ветеранов и их семей
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Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования Единого государственного веб-портала электронных услуг, чтобы автоматизировать и цифровизировать эти услуги.
Кто сможет воспользоваться «Ветеран Pro»
Новый раздел «Ветеран Pro» будет доступен для:
- ветеранов войны;
- пострадавших участников Революции Достоинства;
- членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Какие услуги будет предоставлять новый раздел
В «Ветеран Pro» пользователи смогут:
- подавать заявления и запросы на получение публичных услуг;
- получать необходимую информацию о доступных услугах;
- оформлять соответствующие справки и подъемники;
- участвовать в опросах.
Кроме того, ветераны войны и демобилизованные лица смогут пересматривать в «Дие» информацию о деятельности специалистов по сопровождению и подавать заявление на получение такого сопровождения.
Источник: Минфин
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