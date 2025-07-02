В «Дие» запустят новый раздел «Ветеран Pro» с услугами для ветеранов и их семей

В мобильном приложении «Дия» в скором времени появится отдельный раздел услуг, предназначенный для ветеранов войны и семей погибших (умерших) военных. Новый функционал получит название «Ветеран Pro». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования Единого государственного веб-портала электронных услуг, чтобы автоматизировать и цифровизировать эти услуги.

Кто сможет воспользоваться «Ветеран Pro»

Новый раздел «Ветеран Pro» будет доступен для:

ветеранов войны;

пострадавших участников Революции Достоинства;

членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;

членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Какие услуги будет предоставлять новый раздел

В «Ветеран Pro» пользователи смогут:

подавать заявления и запросы на получение публичных услуг;

получать необходимую информацию о доступных услугах;

оформлять соответствующие справки и подъемники;

участвовать в опросах.

Кроме того, ветераны войны и демобилизованные лица смогут пересматривать в «Дие» информацию о деятельности специалистов по сопровождению и подавать заявление на получение такого сопровождения.