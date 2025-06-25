«Дия» совместно с Министерством внутренних дел запускает бета-тестирование новой услуги — получение выдержки о несудимости с апостилем онлайн и с доставкой оригинала по почте. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
«Дия» запускает тестирование выписки о несудимости с апостилем
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«Трудоустраиваетесь за границей, оформляете визу или подаете документы в иностранные учреждения и требуется выдержка о несудимости с апостилем? Сейчас, чтобы его получить нужно ехать в Киев или искать посредника. Но вскоре украинцы забудут об этих хлопотах», — говорится в сообщении.
Как стать тестировщиком
Чтобы стать тестировщиком, нужно иметь:
- верифицированный РНОКПП;
- внутренний или загранпаспорт в «Дие»;
- зарегистрированное место жительства.
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Как записаться на бета-тест
Записаться на бета-тестирование можно по ссылке.
Источник: Минфин
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