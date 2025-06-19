Ватикан против ИИ: Папа Лев XIV назвал искусственный интеллект ключевой угрозой человечеству

Папа Лев XIV назвал искусственный интеллект ключевой угрозой для человечества и объявляет его приоритетной темой своего понтификата, пишет Incrypted.

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По его словам, вызовы XXI века сравнимы с социальными потрясениями Позолоченного века XIX века. Тогда папа Лев XIII защищал рабочих от произвола фабрикантов — теперь его преемник намерен выступить на защиту человеческого достоинства в эпоху алгоритмов.

Во время обращения в коллегию кардиналов папа подчеркнул, что будет опираться на двухтысячелетнюю традицию католического социального мнения. Он призвал реагировать на «очередную промышленную революцию», в которой ИИ угрожает справедливости и труду.

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Для установления диалога с Церковью в Рим прибыли руководители Microsoft, Google, Cisco и других технологических гигантов, отметили авторы материала.

Они якобы стремятся убедить Святой Престол в положительном потенциале искусственного интеллекта.

Однако Ватикан настаивает на обязательном международном соглашении, которое должно зафиксировать этические границы развития ИИ. Церковь опасается, что в погоне за эффективностью человечество потеряет базовые ценности.