В ChatGPT произошел масштабный сбой

OpenAI сообщила, что 10 июня пользователи из разных стран начали массово сообщать о сбое в работе ChatGPT.

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Пользователи сообщают об ошибке «Что-то пошло не так», которая возникает при попытке загрузить чат или получить ответ на запрос.

На странице состояния OpenAI отмечено, что пользователи начали наблюдать «повышенное количество ошибок и задержки».

Проблемы затронули не только ChatGPT, но и инструмент для создания видео из текста Sora и API OpenAI.

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Часть пользователей до сих пор могут зайти в сервис, но замечают медленную работу и значительные задержки в ответах.

Представители OpenAI сообщили, что «продолжают расследовать эту проблему». По данным Downdetector, количество жалоб от пользователей продолжает расти.