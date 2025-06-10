OpenAI сообщила, что 10 июня пользователи из разных стран начали массово сообщать о сбое в работе ChatGPT.
В ChatGPT произошел масштабный сбой
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Пользователи сообщают об ошибке «Что-то пошло не так», которая возникает при попытке загрузить чат или получить ответ на запрос.
На странице состояния OpenAI отмечено, что пользователи начали наблюдать «повышенное количество ошибок и задержки».
Проблемы затронули не только ChatGPT, но и инструмент для создания видео из текста Sora и API OpenAI.
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Часть пользователей до сих пор могут зайти в сервис, но замечают медленную работу и значительные задержки в ответах.
Представители OpenAI сообщили, что «продолжают расследовать эту проблему». По данным Downdetector, количество жалоб от пользователей продолжает расти.
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