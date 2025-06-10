OpenAI достигла $10 миллиардов годового дохода благодаря успеху ChatGPT

OpenAI, компания-разработчик популярного чат-бота ChatGPT, достигла значительного показателя — $10 млрд годового регулярного дохода (ARR). Это произошло менее чем через три года после запуска ChatGPT. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на CNBC.

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Эта цифра включает в себя продажи потребительских продуктов компании, бизнес-продуктов ChatGPT и доходы от ее программного интерфейса (API). По словам представителя OpenAI, сюда не входят доходы от лицензирования с Microsoft и крупные разовые соглашения.

За прошлый год OpenAI получила около $5,5 млрд годового регулярного дохода. Однако достижение столь быстрых темпов роста требует значительных финансовых вложений. Стоит отметить, что в прошлом году стартап из Сан-Франциско понес убытки в размере около $5 миллиардов.

Амбициозные планы

OpenAI также ставит своей целью достичь $125 млрд дохода к 2029 году, по словам источника, знакомого с этим вопросом.

В марте компания закрыла раунд финансирования на $40 млрд, что стало крупнейшим частным технологическим соглашением в истории. По текущим показателям, OpenAI оценивается примерно в 30 раз больше своего дохода, что подчеркивает гиперрастущие ожидания некоторых из ее крупнейших инвесторов.

Среди инвесторов OpenAI — японская SoftBank, Microsoft, Coatue, Altimeter, Thrive и другие.

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Быстрый успех ChatGPT

OpenAI быстро вошла на рынок с выпуском потребительской версии ChatGPT в конце 2022 года, а бизнес-продукты начала запускать в следующем году.

В конце марта 2025 года OpenAI сообщила, что ее чат-ботом пользуются 500 млн активных пользователей еженедельно. Кроме того, в начале этого месяца компания объявила об увеличении количества платных бизнес-пользователей до 3 млн по сравнению с 2 млн в феврале.