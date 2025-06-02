Маск анонсировал запуск мессенджера XChat с шифрованием «в стиле биткоина»

Илон Маск анонсировал запуск мессенджера XChat, который получит шифрование «в стиле биткоина », функцию исчезающих сообщений и возможность отправлять файлы любого типа.

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«Система создана на основе Rust с использованием шифрования в стиле биткоина, полностью новая архитектура», — написал Маск в X.