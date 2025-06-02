Илон Маск анонсировал запуск мессенджера XChat, который получит шифрование «в стиле биткоина», функцию исчезающих сообщений и возможность отправлять файлы любого типа.
Маск анонсировал запуск мессенджера XChat с шифрованием «в стиле биткоина»
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«Система создана на основе Rust с использованием шифрования в стиле биткоина, полностью новая архитектура», — написал Маск в X.
Все новое XChat является путешествие из документа, перечисленные сообщения и способности к любому другому файлу. Also, audio/video путешествие.— Elon Musk (@elonmusk) 1 июня 2025
Это строится на расстоянии с (Bitcoin style) дискриминация, при новой архитектуре.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
функцію зникаючих повідомлень і можливість надсилати файли будь-якого типу.
це вміють такі мастодонти як вайбер і вазап, про телегу вже й не згадую.
крім вживання букви Х — жодних іновацій