На портале «Дия» обновили правила бронирования работников.
В «Дии» обновили правила бронирования. Что изменилось
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Что изменилось
К числу военнообязанных в компании добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Так, предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту.
Было: учитывали только тех, кто на военном учете и не мобилизован.
Стало: прилагаются и мобилизованные, если они официально трудоустроены.
Например: было 80 военнообязанных — бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных — общее количество выросло до 100 — теперь лимит для всех работников растет до 50.
Кроме того, к общему количеству военнообязанных больше не относят работников, уже имеющих бронирование в другой компании.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Крім того, до загальної кількості військовозобов'язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.» не крім того, а «однак»)