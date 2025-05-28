В «Дии» обновили правила бронирования. Что изменилось

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Что изменилось

К числу военнообязанных в компании добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Так, предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту.

Было: учитывали только тех, кто на военном учете и не мобилизован.

Стало: прилагаются и мобилизованные, если они официально трудоустроены.

Например: было 80 военнообязанных — бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных — общее количество выросло до 100 — теперь лимит для всех работников растет до 50.

Кроме того, к общему количеству военнообязанных больше не относят работников, уже имеющих бронирование в другой компании.