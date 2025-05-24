Вьетнам заблокирет Telegram за отказ сотрудничать с властями

Министерство технологий Вьетнама поручило провайдерам заблокировать Telegram за отказ руководства компании сотрудничать с властями по вопросу предполагаемых преступлений, совершаемых пользователями мессенджера. Об этом со ссылкой на правительственный документ сообщил Reuters.

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Что известно

Провайдеры обязаны ограничить доступ к Telegram и сообщить министерству о принятых мерах до 2 июня.

В документе приводится информация местной полиции, согласно которой 68% из 9,6 тысячи каналов и групп мессенджера в стране занимаются незаконной деятельностью, включая мошенничество, торговлю наркотиками и «случаи, предположительно связанные с терроризмом».

Представитель министерства технологий подтвердил Reuters подлинность документа, указав, что решение о блокировке было принято после отказа администрации Telegram предоставить властям данные пользователей в рамках уголовных расследований.