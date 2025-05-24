Украина снова возглавила список лидеров по показателю стабильности интернета

Украина второй год подряд возглавила список лидеров по показателю стабильности интернета в исследовании Digital Quality of Life Index за 2024 год. Международный рейтинг оценивает качество цифровых услуг в странах, включая интернет. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

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«Украина заняла первое место благодаря развитию xPON — технологии, которая работает в течение 72 часов без света и дает людям оставаться на связи во время блекаутов», — сказано в сообщении.

В Минцифре напомнили, что через несколько лет Украина стала лидером по количеству подключений к xРОN.

«Еще в 2021 году технологией пользовались 30% украинцев, на этот год имеем амбициозный план — 65%. Россия ежедневно продолжает уничтожать критическую инфраструктуру и наша цель — покрыть технологией каждый населенный пункт, чтобы человек в любой момент мог вызвать экстренную службу или написать семье», — отметили в Минцифры.

Там добавили, что параллельно развивается мобильный интернет и идет работа над другими проектами, которые должны обеспечить стабильную связь.