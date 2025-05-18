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18 мая 2025, 16:02 Читати українською

OpenAI представила ИИ-помощника для программистов

OpenAI анонсировала Codex — облачного ИИ-ассистента, помогающего разработчикам автоматизировать рутинные задачи. Он может писать код, исправлять ошибки, запускать тесты и предлагать изменения в репозитории. Об этом сообщает пресс-служба компании.

OpenAI анонсировала Codex — облачного ИИ-ассистента, помогающего разработчикам автоматизировать рутинные задачи.
Фото: openai.com

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Codex встроен в веб-версию ChatGPT. Он работает на основе специализированной версии модели o3 от OpenAI под названием codex-1, специально оптимизированной для задач программирования. В OpenAI также заявляют, что Codex дополнит другие ИИ-инструменты, такие как Cursor и редактор кода Windsurf.

Особенность Codex в том, что каждую задачу он выполняет в отдельном «виртуальном пространстве», где уже есть все необходимое для работы с кодом.

Он поддерживает одновременное выполнение нескольких задач, а время выполнения зависит от сложности и может составлять от 1 до 30 минут. Кроме того, Codex можно интегрировать с аккаунтом на GitHub.

Как это работает

В основе Codex лежит специальная версия искусственного интеллекта от OpenAI, обученная на большом количестве реальных задач по программированию. Эта модель была обучена посредством обучения с подкреплением на реальных задачах кодирования в различных средах для создания кода, который:

  • Имитирует стиль кодировки человека.
  • Точно следует инструкциям.
  • Может итеративно запускать тесты, пока не добьется успешных результатов.

Codex генерирует код, очень похожий на то, как пишут люди, точно выполняет инструкции и может сам проверять свою работу, пока не получит правильный результат.

Кроме того, Codex предоставляет подробный отчет о каждом своем шаге, показывая, что именно он делал для выполнения задания.

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Кто может сейчас воспользоваться Codex

На сегодняшний день Codex доступен для пользователей с подписками ChatGPT Pro, Team и Enterprise. OpenAI также планирует в ближайшее время предоставить доступ пользователям ChatGPT Plus и ChatGPT Edu.

В будущем OpenAI планирует ввести ограничения на использование и гибкие варианты оплаты для дополнительного доступа.

Codex встроен непосредственно в интерфейс ChatGPT. Чтобы воспользоваться им, необходимо ввести запрос и нажать кнопку «Code» для создания кода или «Ask» для вопросов по вашему проекту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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