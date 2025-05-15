Украина подписала Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права. Это первый международный договор в сфере ИИ, сообщает прессслужба Министерства цифровой трансформации.
Украина подписала Рамочную конвенцию об искусственном интеллекте и правах человека
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Документ подписали заместитель Министра Александр Борняков и заместитель Генерального секретаря Совета Европы Берн Берге.
Конвенция содержит принципы, которые должно соблюдаться государством при формировании законодательства и использовании ИИ-продуктов в публичном секторе.
- уважение к человеческому достоинству и автономии;
- прозрачность и надзор;
- недискриминация;
- защита конфиденциальности;
- надежность;
- безопасность инноваций.
«Украина не просто присоединяется к технологическому будущему — мы формируем его по мировым стандартам вместе с лидерами сферы», — отметили в Минцифре.
Конвенцию уже подписали 15 правительств — Великобритания, США, Канада, ЕС, Израиль, Япония и члены Совета Европы.
Напомним
Опрос Киевского международного института социологии показал, что 64% украинцев не используют ИИ вообще, из них:
- 12% впервые слышат и не знают, что такое ИИ;
- 52% знают об ИИ, но ни разу им не пользовались.
Источник: Минфин
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