Несмотря на активное развитие технологий на основе искусственного интеллекта, реальное их использование среди украинцев остается ограниченным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Более половины украинцев до сих пор не пользуются ИИ — опрос
Отмечается, что 64% населения не используют ИИ вообще, из них:
- 12% впервые слышат и не знают, что такое ИИ;
- 52% знают об ИИ, но ни разу им не пользовались.
Еще 9% опрошенных пробовали пользоваться ИИ, но не внедрили его в повседневную жизнь.
Только 26% респондентов имеют опыт практического использования ИИ, из них:
- 9% нерегулярных пользователей (несколько раз в месяц или реже);
- 17% - регулярных пользователей (12% - каждый день или почти каждый день и 5% - несколько раз в неделю).
А Вы лично пользуетесь для работы или собственных нужд Искусственным интеллектом?
Эти цифры свидетельствуют о высоком уровне осведомленности о ИИ (88%), но и о значительном разрыве между знанием и практикой. Только каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь, а доля регулярных пользователей (по меньшей мере, раз в неделю) составляет 17%.
Кто чаще всего пользуется ИИ
Влияние возраста на использование ИИ (процент регулярных пользователей)
Результаты исследования свидетельствуют о сильной зависимости использования ИИ от возраста респондента.
Самый высокий уровень регулярного использования зафиксирован среди молодежи 18−29 лет — более половины (54%) этой группы регулярно пользуются ИИ.
В категории 30−44 лет этот показатель составляет всего 21%, а среди людей в возрасте от 60 лет — только 4%. Это может свидетельствовать о существенном цифровом разрыве между поколениями.
Мужчины существенно чаще пользуются ИИ — среди них 23% регулярных пользователей, а среди женщин — всего 13%.
Жители городов гораздо активнее используют ИИ, чем жители деревень. Среди городского населения (жители СМТ и городов любого размера) уровень регулярного использования составляет 21%, тогда как среди сельского населения — только 9%.
Причем среди городского населения также дифференциация — чем больше город, тем больше активных пользователей. Если среди жителей СМТ/маленьких городов с населением до 20 тыс. 13% регулярно пользуются ИИ, далее показатель растет до 25% в крупнейших городах с населением более 500 тыс. жителей.
Это может быть связано с лучшей инфраструктурой, доступом к интернету и цифровыми сервисами в больших населенных пунктах.
Влияние уровня благосостояния на использование ИИ
Влияние уровня благосостояния на использование ИИ (процент регулярных пользователей)
Чем выше уровень благосостояния, тем активнее респонденты используют ИИ. Лишь 4% людей, которым не хватает даже на еду, регулярно пользуются ИИ.
Среди тех, кто может позволить себе ценные вещи, этот показатель составляет 27%, а среди тех, кто может позволить себе практически все — 39%.
Как ни странно, образование меньше влияет на использование ИИ, регион также оказывает незначительное влияние.
Восприятие влияния ИИ на мир и людей
Мнения по поводу ИИ разделились. Наибольшая доля респондентов (45%) выражает опасения по поводу ИИ, считая, что он содержит значительные риски и может привести к серьезным проблемам или даже катастрофам. Это свидетельствует о высоком уровне тревожности и недоверия к технологическому прогрессу.
В то же время, 39% опрошенных имеют положительное видение — они считают, что ИИ способствует прогрессу и приближает человечество к лучшему будущему. Это значительная часть, демонстрирующая готовность части общества к принятию инноваций.
В общем, баланс между оптимистами и пессимистами по отношению к ИИ смещен в сторону осторожного или критического восприятия, за исключением молодежи. В группе 18−29 лет 63 % оптимистов и только 30 % пессимистов.
Восприятие влияния ИИ на мир и людей. % среди знающих ИИ (независимо от опыта и частоты пользования)
«Как видим, в Украине использование ИИ еще только набирает обороты, значительная часть населения все еще не знакома или не использует эти технологии. Лишь 17% респондентов регулярно пользуются ИИ, тогда как в США еще год назад 55% населения регулярно общалось с ИИ. Этот показатель свидетельствует о значительной разнице в уровнях внедрения и использования ИИ между Украиной и института социологии Владимир Паниотто.
При этом он отметил, что Украина несколько опережает Россию. Вопрос, который задавал Левада-центр был так: «Используете ли Вы искусственный интеллект, ChatGPT, нейросети и прочее. И если да, то как часто?». Варианты ответа и результаты сравнения в таблице:
Опрос
Опрос проводился 14 февраля-4 марта 2025 года со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.
Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1029 респондентов.
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