Более половины украинцев до сих пор не пользуются ИИ — опрос

Несмотря на активное развитие технологий на основе искусственного интеллекта, реальное их использование среди украинцев остается ограниченным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что 64% населения не используют ИИ вообще, из них:

12% впервые слышат и не знают, что такое ИИ;

52% знают об ИИ, но ни разу им не пользовались.

Еще 9% опрошенных пробовали пользоваться ИИ, но не внедрили его в повседневную жизнь.

Только 26% респондентов имеют опыт практического использования ИИ, из них:

9% нерегулярных пользователей (несколько раз в месяц или реже);

17% - регулярных пользователей (12% - каждый день или почти каждый день и 5% - несколько раз в неделю).

А Вы лично пользуетесь для работы или собственных нужд Искусственным интеллектом?

Эти цифры свидетельствуют о высоком уровне осведомленности о ИИ (88%), но и о значительном разрыве между знанием и практикой. Только каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь, а доля регулярных пользователей (по меньшей мере, раз в неделю) составляет 17%.

Кто чаще всего пользуется ИИ

Влияние возраста на использование ИИ (процент регулярных пользователей)

Результаты исследования свидетельствуют о сильной зависимости использования ИИ от возраста респондента.

Самый высокий уровень регулярного использования зафиксирован среди молодежи 18−29 лет — более половины (54%) этой группы регулярно пользуются ИИ.

В категории 30−44 лет этот показатель составляет всего 21%, а среди людей в возрасте от 60 лет — только 4%. Это может свидетельствовать о существенном цифровом разрыве между поколениями.

Мужчины существенно чаще пользуются ИИ — среди них 23% регулярных пользователей, а среди женщин — всего 13%.

Жители городов гораздо активнее используют ИИ, чем жители деревень. Среди городского населения (жители СМТ и городов любого размера) уровень регулярного использования составляет 21%, тогда как среди сельского населения — только 9%.

Причем среди городского населения также дифференциация — чем больше город, тем больше активных пользователей. Если среди жителей СМТ/маленьких городов с населением до 20 тыс. 13% регулярно пользуются ИИ, далее показатель растет до 25% в крупнейших городах с населением более 500 тыс. жителей.

Это может быть связано с лучшей инфраструктурой, доступом к интернету и цифровыми сервисами в больших населенных пунктах.

Влияние уровня благосостояния на использование ИИ

Влияние уровня благосостояния на использование ИИ (процент регулярных пользователей)

Чем выше уровень благосостояния, тем активнее респонденты используют ИИ. Лишь 4% людей, которым не хватает даже на еду, регулярно пользуются ИИ.

Среди тех, кто может позволить себе ценные вещи, этот показатель составляет 27%, а среди тех, кто может позволить себе практически все — 39%.

Как ни странно, образование меньше влияет на использование ИИ, регион также оказывает незначительное влияние.

Восприятие влияния ИИ на мир и людей

Мнения по поводу ИИ разделились. Наибольшая доля респондентов (45%) выражает опасения по поводу ИИ, считая, что он содержит значительные риски и может привести к серьезным проблемам или даже катастрофам. Это свидетельствует о высоком уровне тревожности и недоверия к технологическому прогрессу.

В то же время, 39% опрошенных имеют положительное видение — они считают, что ИИ способствует прогрессу и приближает человечество к лучшему будущему. Это значительная часть, демонстрирующая готовность части общества к принятию инноваций.

В общем, баланс между оптимистами и пессимистами по отношению к ИИ смещен в сторону осторожного или критического восприятия, за исключением молодежи. В группе 18−29 лет 63 % оптимистов и только 30 % пессимистов.

Восприятие влияния ИИ на мир и людей. % среди знающих ИИ (независимо от опыта и частоты пользования)

«Как видим, в Украине использование ИИ еще только набирает обороты, значительная часть населения все еще не знакома или не использует эти технологии. Лишь 17% респондентов регулярно пользуются ИИ, тогда как в США еще год назад 55% населения регулярно общалось с ИИ. Этот показатель свидетельствует о значительной разнице в уровнях внедрения и использования ИИ между Украиной и института социологии Владимир Паниотто.

При этом он отметил, что Украина несколько опережает Россию. Вопрос, который задавал Левада-центр был так: «Используете ли Вы искусственный интеллект, ChatGPT, нейросети и прочее. И если да, то как часто?». Варианты ответа и результаты сравнения в таблице:

Опрос

Опрос проводился 14 февраля-4 марта 2025 года со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1029 респондентов.