Главное за неделю: соглашение о недрах, спрос на валюту, рост госдолга

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых). Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина», — пояснила она.

Госдолг Украины в марте вырос на 103 миллиарда гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины в марте 2025 года увеличился на 103,48 млрд грн — до 7 123,25 млрд грн.

Минфин привлек 16,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 29 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,53 млрд грн, что на 7,53 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9 млрд грн.

Спрос на валюту упал: сколько ввезли в Украину долларов и евро

Наибольший спрос на валюту Украины был осенью прошлого года и январе текущего года. После этого он снижается. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2025 года, составил $1,059 млрд. Это на 2,2% меньше, чем в феврале. По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на $801 млн, наличных евро — на $254 млн.

Для продавцов на OLX, Prom и Rozetka будут введены налоги. Кабмин принял законопроект

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы».

В «Дии» обновили услугу подачи налоговых деклараций

Команда «Действия» обновила форму налоговой декларации. Теперь в приложении «Действие» снова можно подать документы и об уплате военного сбора за несколько кликов.

НБУ назвал две основные схемы вывода валюты за границу

Основными схемами вывода валюты за границу является невозврат валютной выручки и фиктивный импорт.

Euroclear вернет средства инвесторам, потерявшим активы в россии

Бельгийская клиринговая компания Euroclear планирует конфисковать €3 миллиарда ($3,4 миллиарда) из замороженных российских средств, чтобы компенсировать потери западных инвесторов, активы которых конфисковала москва. Euroclear использует €3 миллиарда из €10 миллиардов наличных российских лиц и организаций, попавших под санкции ЕС после вторжения России в Украину в 2022 году.