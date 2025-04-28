Спрос на валюту упал: сколько ввезли в Украину долларов и евро

Наибольший спрос на валюту Украины был осенью прошлого года и январе текущего года. После этого он снижается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Нацбанка.

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Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2025 года, составил $1,059 млрд. Это на 2,2% меньше, чем в феврале.

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на $801 млн, наличных евро — на $254 млн.

Сколько вывезли валюты

При этом банки вывезли наличную валюту на $181 млн.