НБУ назвал две основные схемы вывода валюты за границу

Основными схемами вывода валюты за границу является невозврат валютной выручки и фиктивный импорт. Об этом в интервью NV Бизнес рассказал заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник.

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«Основные схемы — невозврат валютной выручки и фиктивный импорт», — сообщил он. — «Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность».

При этом, по словам Олейника, обнаружены случаи, когда на одного владельца оформляли 40−50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.

«Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без наличных расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор», — сообщил он. — Это позволяло таким компаниям исчезнуть. Нам пришлось внести изменения в законодательство, запретившее банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам".

Фиктивный импорт работает по предоплате, сообщил Олейник. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.

Также, по его словам, для получения средств в валюте за границей использовали некоторые финансовые инструменты.

«Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А потом получали погашение в валюте, которое происходило уже за границей по этим облигациям», — рассказал Олийнык. — «Аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность».

Он отметил, что НБУ ужесточил контроль за валютным надзором и ограничением вывода капитала.