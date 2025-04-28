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28 апреля 2025, 13:12 Читати українською

НБУ назвал две основные схемы вывода валюты за границу

Основными схемами вывода валюты за границу является невозврат валютной выручки и фиктивный импорт. Об этом в интервью NV Бизнес рассказал заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник.

Основными схемами вывода валюты за границу является невозврат валютной выручки и фиктивный импорт.

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Подробности

«Основные схемы — невозврат валютной выручки и фиктивный импорт», — сообщил он. — «Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность».

При этом, по словам Олейника, обнаружены случаи, когда на одного владельца оформляли 40−50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.

«Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без наличных расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор», — сообщил он. — Это позволяло таким компаниям исчезнуть. Нам пришлось внести изменения в законодательство, запретившее банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам".

Фиктивный импорт работает по предоплате, сообщил Олейник. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.

Также, по его словам, для получения средств в валюте за границей использовали некоторые финансовые инструменты.

«Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А потом получали погашение в валюте, которое происходило уже за границей по этим облигациям», — рассказал Олийнык. — «Аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность».

Он отметил, что НБУ ужесточил контроль за валютным надзором и ограничением вывода капитала.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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0
yarg
yarg
28 апреля 2025, 13:58
#
«„Це дозволяло таким компаніям зникнути. Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам“.»

гениальное решение.
теперь все изменилось к лучшему !
Компания ликвидирована , банк ее операции контролирует и дальше. НБУ замер в ожидании что она получит выручку. Все при деле.

А почему так ? А потому что НБУ свою работу перекладывает на банки. Все это знают и видят. Пока мер не принимают , но недолго осталось…
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 апреля 2025, 14:16
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Жестче надо товарищи . Точно на 333 раз получится . Вы 21 веке живем и вроде уже не в СССР .
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yarg
yarg
28 апреля 2025, 14:17
#
Вы о чем ? причем здесь жесткость и ссср ?
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 апреля 2025, 14:24
#
В СССР за валюту вообще была тюрьма . 88 статья .

А так да , задумал человек СВОИМИ деньгами воспользоваться , а крепостной он , только внутри страны … И единственный нормальный способ просто жить в другой , свободной , а не в советской стране .
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 апреля 2025, 14:15
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Может пора сделать движение капитала свободным ???

Фу , крамолу сказал …

А как тогда сотрудники НБУ и всяких ведомств зарабатывать будут … как работать прачечные и отмывочные ?

Вся фигня в том что тот кому надо все равно оплатит , выведут , просто цена от 4 до 8% за услугу .

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yarg
yarg
28 апреля 2025, 14:18
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Оно и было свободным до войны.
фантазии о процентах оставте для грантоедов — бигусов. они такое любят
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 апреля 2025, 14:22
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Правда ??? Ой какой вы умный . А ну раскажите что было до войны если мне надо сделать ребаланс через банковский счет на 1 млн долл . Это для инвесторов ну не такая большая сумма . Брокер → банк → «свободное движение» → брокер

Не знаешь не трынди .

И второе — о процентах я не фантазирую . Это для тебя загадка . А для меня это способ пополнения счетов .
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