Euroclear вернет средства инвесторам, потерявшим активы в рф

Бельгийская клиринговая компания Euroclear планирует конфисковать €3 миллиарда ($3,4 миллиарда) из замороженных российских средств, чтобы компенсировать потери западных инвесторов, активы которых конфисковала москва. Об этом пишет Reuters.

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Детали решения

Euroclear использует €3 миллиарда из €10 миллиардов, принадлежащих российским лицам и организациям, попавших под санкции ЕС после вторжения россии в Украину в 2022 году. «Получено разрешение разморозить компенсации и предоставить их участникам», — сообщила компания клиентам 1 апреля после получения разрешения от Бельгии в марте. Этот шаг стал ответом на конфискацию россией миллиардов у западных инвесторов, что усилило напряжение между сторонами.

Контекст и последствия

В прошлом году ЕС разрешил выплаты западным инвесторам, сменив санкционный режим. Ранее проценты от замороженных активов направлялись в поддержку Украины. «Этот шаг, подробно описанный впервые, является новым уровнем ответа Европы», — отмечает издание. Выплаты не коснутся €200 миллиардов резервов центробанка россии, но снизят активы, которые давали ЕС влияние на москву. Некоторые эксперты надеялись, что эти средства пойдут на восстановление Украины.