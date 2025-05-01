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1 мая 2025, 12:36 Читати українською

Госдолг Украины в марте вырос на 103 миллиарда гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины в марте 2025 года увеличился на 103,48 млрд грн — до 7 123,25 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в марте 2025 года увеличился на 103,48 млрд грн — до 7 123,25 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Статистика

Отмечается, что на 31 марта 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7 123,25 млрд грн, или $171,73 млрд.

В марте 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 103,48 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $2,64 млрд.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5 211,71 млрд грн (73,16% от общей суммы), или $125,65 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 911,54 млрд грн (26,83%), или $46,08 млрд.

Государственный долг Украины составил 6 852,22 млрд грн (96,19% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $165,20 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 271,03 млрд грн (3,81%) или $6,53 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
1 мая 2025, 12:37
#
Гірше ж точно не буде? ©
+
+15
bonv
bonv
1 мая 2025, 12:46
#
Скоро травневі шашлички ©
+
0
bonv
bonv
1 мая 2025, 12:47
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $171,73 млрд І темпи росту вражаючі… Зе-жесть!
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