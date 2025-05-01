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1 мая 2025, 8:00 Читати українською

Украина и США подписали соглашение об ископаемых. Что оно предполагает

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых). Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в Фейсбуке.

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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«Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина», — написала она.

Что предполагает соглашение

«Совместно с США мы создадим Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который привлечет глобальные инвестиции в наше государство», — отметила Свириденко.

Ключевые положения сделки:

  • Полная собственность и контроль остаются за Украиной

Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением.

  • Равноправное партнерство

Фонд создается 50/50. Будем управлять этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет преобладать, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

  • Национальная собственность защищена

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они и дальше будут принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

  • Никаких долгов

Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

  • Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс

Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно — на десятилетия.

  • Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям

Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

  • Законодательные изменения — только точечные

Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.

  • США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии

Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий — важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.

  • Соглашение предоставляет налоговые гарантии

Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Читайте: Что будет после подписания соглашения между Украиной и США: Шмигаль рассказал о дальнейших шагах

Как будет работать Фонд

По ее словам, США вносят вклад в Фонд, и кроме непосредственно средств, они «могут делать его и НОВОЙ помощью — например, системами ПВО для Украины».

«Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от НОВОЙ ренты на НОВЫЕ лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед», — сообщила она.

Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

«Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно», — передала Свириденко.

Так, украинская сторона сформировала версию соглашения, «предусматривающего взаимовыгодные условия для обоих государств».

«Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции», — передала Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+14
KValera
KValera
1 мая 2025, 8:41
#
Ну теперь заживем! Ну заживём же? Ну правда же?
+
+14
akaMIK
akaMIK
1 мая 2025, 8:53
#
Жити стане веселіше
+
+30
neverice
neverice
1 мая 2025, 8:59
#
Чекаємо на повний текст угоди та повноцінний розбір. Але попередньо — Україна якимось магічним чином змогла продавити практично всі свої умови. Ці пункти радикально позитивніші для нас ніж той договір, що був останнього разу озвучений США.
Про безпеку, звісно, ні слова. Але як економічна співпраця виглядає доволі непогано. Принаймні, на перший погляд, не гірше ніж контроль ресурсів нашими олігархами.
І вишенька на торт — всі гроші фонду інвестуються тільки в Україну. Це надзвичайно важливий пункт.
+
+15
R S
R S
1 мая 2025, 9:11
#
Про безпеку, звісно, ні слова.

Соглашение про недра не имеет отношения ни к гарантиям безопасности, ни к мирному соглашению с РФ.
Более того, если боевые действия продолжатся (а они продолжатся с новой силой и надолго — мой прогноз), то соглашение про недра теряет свою значимость.
+
0
plitt
plitt
1 мая 2025, 9:08
#
Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні
Україна вносить 50% доходів державного бюджету від НОВОЇ ренти на НОВІ ліцензії на нові ділянки
Ну кто скажет что это не гениально? Обычная практика по работе с колониями
+
0
bosyak
bosyak
1 мая 2025, 9:17
#
«50% доходів державного бюджету від НОВОЇ ренти на НОВІ ліцензії на нові ділянки» — була ділянка, нічого не робили, вклали гроші, пішов прибуток для бюджету, 50% в фонд, який знов вкладається в Україну. Колоніями тут і не пахне.
+
0
teodor220
teodor220
1 мая 2025, 9:42
#
Хтось може пояснити який реальний механізм реалізації даної угоди? бо воно виглядає суто декларативно, не розумію як це все можна реалізувати в реаліях України.
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