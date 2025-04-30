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30 апреля 2025, 13:23 Читати українською

OpenAI бросает вызов Google: пользователи могут делать покупки в ChatGPT

OpenAI теперь позволяет пользователям делать покупки прямо в ChatGPT — это очередной шаг компании, чтобы расширить возможности своего популярного чат-бота и составить конкуренцию таким гигантам, как Google. Об этом сообщает Bloomberg.

OpenAI теперь позволяет пользователям делать покупки прямо в ChatGPT — это очередной шаг компании, чтобы расширить возможности своего популярного чат-бота и составить конкуренцию таким гигантам, как Google.
Фото: freepik.com

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С новой функцией пользователи могут быстро сравнивать товары и переходить по ссылке в ChatGPT, чтобы оформить покупку на внешнем сайте.

Сначала эта возможность будет доступна только для нескольких категорий — электроники, одежды, косметики и товаров для дома, но со временем ее планируют расширить.

Новая функция для покупок доступна всем 500 миллионам активных пользователей ChatGPT, а также тем, кто не авторизовался в чате.

OpenAI все активнее пытается превратить ChatGPT в универсальное приложение, сочетающее поисковую систему, голосового помощника и генератор видео.

Это позволяет удерживать внимание пользователей дольше и помогает ChatGPT оставаться впереди конкурентов, включая сервисы от Anthropic, Google (Alphabet Inc.) и xAI Илона Маска.

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Функция покупок — одна из нескольких новинок, которые OpenAI представила в понедельник. Она ставит чатбот в еще более прямую конкуренцию с другими онлайн-ресурсами, публикующими обзоры и рекомендации по товарам, таким как CNET и Wirecutter от New York Times.

Представитель OpenAI отметил, что компания не будет получать прибыли из партнерских программ за покупки, совершенные через ChatGPT.

По данным OpenAI, поиск в интернете — одна из самых популярных и быстрее растущих функций чатбота. На прошлой неделе пользователи совершили более 1 миллиарда веб-поисков через ChatGPT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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