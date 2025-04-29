Эпицентр возобновил работу после масштабной хакерской атаки

Компании «Эпицентр К» удалось возобновить работу всех торговых центров сети после состоявшейся в ночь на 28 апреля хакерской атаки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Что известно

«Целенаправленная атака злоумышленников привела к серьезным последствиям для инфраструктуры компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня большинство торговых объектов торговой сети работали с перебоями, однако все крупные торговые центры компании возобновили стабильную работу.

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«К сожалению, остаются некоторые сложности с функционированием ряда малоформатных торговых объектов. Также нерешенными остаются проблемы с реестрами бухгалтерского учета», — добавили в пресс-службе.

В то же время, специалисты продолжают работу над устранением последствий хакерской атаки.