Компании «Эпицентр К» удалось возобновить работу всех торговых центров сети после состоявшейся в ночь на 28 апреля хакерской атаки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Эпицентр возобновил работу после масштабной хакерской атаки
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Что известно
«Целенаправленная атака злоумышленников привела к серьезным последствиям для инфраструктуры компании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение дня большинство торговых объектов торговой сети работали с перебоями, однако все крупные торговые центры компании возобновили стабильную работу.
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«К сожалению, остаются некоторые сложности с функционированием ряда малоформатных торговых объектов. Также нерешенными остаются проблемы с реестрами бухгалтерского учета», — добавили в пресс-службе.
В то же время, специалисты продолжают работу над устранением последствий хакерской атаки.
Источник: Минфин
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