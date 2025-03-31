В последнем квартале 2024 года экономика Украины «ушла» в минус. Рост ВВП за год замедлился до 2,9%

В прошлом году рост реального ВВП Украины замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023-м, а к концу 2024-го экономика продемонстрировала отрицательную динамику. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

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Постепенное торможение

В течение года экономическое восстановление теряло обороты. В первой четверти 2024-го ВВП прибавил 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но уже во втором квартале темпы снизились до 4%, в третьем — до 2,2%. Четвертый квартал завершился падением на 0,1%, что явилось первым минусовым показателем за год.

Общая картина

Замедление роста до 2,9% по итогам 2024 г. свидетельствует об ослаблении экономического подъема, который наблюдался годом ранее. В конце года страна столкнулась с рецессионными сигналами, что может указывать на новые вызовы финансовой стабильности.