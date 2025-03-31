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31 марта 2025, 17:46 Читати українською

В последнем квартале 2024 года экономика Украины «ушла» в минус. Рост ВВП за год замедлился до 2,9%

В прошлом году рост реального ВВП Украины замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023-м, а к концу 2024-го экономика продемонстрировала отрицательную динамику. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

В прошлом году рост реального ВВП Украины замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023-м, а к концу 2024-го экономика продемонстрировала отрицательную динамику.

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Постепенное торможение

В течение года экономическое восстановление теряло обороты. В первой четверти 2024-го ВВП прибавил 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но уже во втором квартале темпы снизились до 4%, в третьем — до 2,2%. Четвертый квартал завершился падением на 0,1%, что явилось первым минусовым показателем за год.

Общая картина

Замедление роста до 2,9% по итогам 2024 г. свидетельствует об ослаблении экономического подъема, который наблюдался годом ранее. В конце года страна столкнулась с рецессионными сигналами, что может указывать на новые вызовы финансовой стабильности.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+88
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 марта 2025, 18:47
#
В Украине строится экономика дожития …

Думаю новвоведения гетьманцева и экономического блока — тут ни при чем … да ?
+
+22
Alek Cristo
Alek Cristo
31 марта 2025, 18:51
#
економіка України «пішла» у мінус

не може бути!
ми ж найуспішніша і найпотужніша країна, як так вийшло?
+
+15
stas12345
stas12345
31 марта 2025, 19:30
#
Прогнозую що завдяки кешбеку і роздачі тисячі гривень буде взліт відсотків на 10
+
0
Coreinside
Coreinside
31 марта 2025, 22:21
#
Дивно, з чого б це? Всі ж знають, що якщо населення зменшується ударними темпами, то ВВП зростає.Ні? Добре.Але ВВП на душу в нас точно зростає, причому шаленими темпами.Середньостатистичному стає жити краще.Думаю, ми в світових лідерах.Одна лиш проблема з підрахунком та обліком.На скільки той ВВП ділити?
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